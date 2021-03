Čaká nás uvoľňovanie opatrení skôr, ako sa plánovalo? Predpoveď analytika poteší

Kedy sa už konečne začnú uvoľňovať opatrenia?

Viacerí experti naznačovali, že pri klesajúcom stave hospitalizovaných aj nakazených koronavírusom by sme sa do normálu mohli začať vracať po Veľkej Noci. Všetko to však závisí od odborníkov v Pandemickej komisii a od vlády, ktorá rozhoduje o núdzovom stave, otváraní obchodov či testovaní. V utorok na zasadnutí epidemiológov a politikov sa preberalo práve to, či sa zmení COVID automat, podľa ktorého možno uvoľňovať opatrenia až po 13 dňoch od zlepšenia situácie.

Automatom sa riadime už takmer dva mesiace, a aj keď je situácia v niektorých okresoch dobrá, celé Slovensko je po celý čas v najhoršej čiernej fáze. Nezmení sa to, kým nebudú splnené aspoň dve podmienky z troch - počet hospitalizovaných musí klesnúť pod 3 000, reprodukčné číslo pod 1,15 a denný prírastok nakazených musí byť menší ako 4 000.

Dátový analytik Ivan Bošňák predpokladá, že vďaka zlepšujúcej sa situácii budeme pod týmito číslami už čoskoro. Apeloval preto na Pandemickú komisiu, aby skrátila 13-dňovú lehotu na 7 dní. V praxi by to znamenalo, že uvoľnenie opatrení príde o týždeň skôr, ako to je naplánované. Bošňák to vysvetľuje tým, že automat bol vymyslený ešte v decembri, keď sme leteli hore.

„Teraz sa ho síce držíme, ale COVID automat bol vymyslený za iných podmienok, ktoré už budú radikálne lepšie,“ povedal pre TA3. Pripomína, že učitelia už majú možnosť byť zaočkovaní a po Veľkej noci je podľa neho bezpečné otvoriť školy. „Navrhujeme, aby sme sa pozerali na potvrdený COVID-19 v hospitalizáciách. Aby sme možno nabrali odvahu a pozreli sa aj na pozitivitu PCR testov a tam, kde sú tie parametre dobré, aby sme to dali do COVID automatu, aby sme vedeli otvoriť aj o sedem dní, nie dva týždne,“ vysvetľuje Bošňák.

Podľa neho je v súčasnosti naplánované otvorenie na 19. apríla podľa COVID automatu. „Tak by sa mali otvoriť všetky obchody (15 m² na osobu), galérie, múzeá, výstavy. Bohužiaľ, pri školách len prvý stupeň, uchádzame sa o to, aby to bolo zmenené aj na druhý stupeň. Aby sa otvorili okrem tohto aj omše s veľkými odstupmi. Aby sme k tomu pristúpili racionálne, tak ako to možno robia ostatné krajiny. Budeme totiž v situácii, keď si tou chorobou už veľa ľudí prešlo a budeme mať veľa ľudí už zaočkovaných. Vyvarujme sa chyby, že otvoríme tam, kde nemáme otvoriť - ak stále budú okresy, kde sú plné nemocnice a kde bude veľa infikovaných, tak tam budú musieť počkať,“ dodal Bošňák.

Z odborníkov cítiť opatrnosť

Šéf lekárskej komory Marián Kollár hovorí, že uvoľnenie by sa malo zvážiť po sviatkoch. „Všetko bude závisieť od aktuálnej situácie. V tejto chvíli ťažko hovoriť, aká bude situácia po Veľkej noci, ale po sviatkoch súhlasím s tým, že by sa mohla zase prehodnotiť aktuálna pandemická situácia,“ povedal Novému Času Kollár. Lekár Peter Visolajský, ktorý pracuje v nitrianskej fakultnej nemocnici zasa hovorí, že uvoľňovať možno len vtedy, ak máme dobre nastavené trasovanie pozitívnych, s ktorým mali regionálne úrady verejného zdravotníctva veľké problémy.

„Ak otvoríme ekonomiku pri zlepšovaní situácie a nemáme zabezpečené vyhľadávanie, trasovanie a diagnostiku, tak sa dostaneme presne tam, kde sme aj boli,“ varuje Visolajský. Dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger hovorí, že do sviatkov sa nič meniť nebude. Opatrenia sa budú aktualizovať až po Veľkej noci. Zmeny by sa mali týkať aj testovania, ktoré je súčasťou covid automatu.