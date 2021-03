Oto Haščák má v slovenskej reprezentácii nový džob: Návrat legendy

Slovenský hokej má nového asistenta generálneho manažéra reprezentácie. Stal sa ním bývalý legendárny slovenský hokejista Oto Haščák (57). Zároveň bude aj hlavným skautom slovenskej reprezentácie.

"Je to pre mňa veľká česť, dlhšiu dobu som o tejto pozícii debatoval s Mirom Šatanom. Zatiaľ sme sa dohodli na zmluve do konca majstrovstiev sveta, potom uvidíme. Rád by som odovzdal nejaké skúsenosti reprezentácii," povedal Oto Haščák.

Do pamäte fanúšikov sa Haščák zapísal najmä dvoma gólmi do siete Bieloruska pri víťazstve 2:1 v poslednom zápase C-kategorie MS 1994 v Poprade, čím zabezpečil Slovákom postup do "béčka".

Haščák sa zúčastnil aj na MS 1995 v Bratislave, kde Slovensko postúpilo do najvyššej kategórie, i prvého šampionátu medzi elitou - MS 1996 vo Viedni. V slovenskej reprezentácii odohral spolu 60 zápasov a strelil v nich 17 gólov. Kariéru ukončil v sezóne 2000/2001 v Dukle Trenčín, kde sa následne stal športovým riaditeľom. V posledných rokoch sa venuje vyhľadávaniu hokejových talentov, bývalý skaut Bostonu a Los Angeles pracuje v tejto funkcii v súčasnosti pre New York Rangers.