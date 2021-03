Herečka Šebová sedí na porotcovskej stoličke v Tvojej tvári, Markíza je v strehu: Porodí počas šou?!

Bude to o chlp, alebo si posledné kolá pozrie z pôrodnice?!

Herečka Zuzana Kubovčíková Šebová (38) sa vrhla do porotcovania zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. Svojimi vtipnými hláškami zabáva divákov Markízy a vyzerá to tak, že aj ona si svoju úlohu skutočne užíva. A neprekáža jej ani pokročilé štádium tehotenstva. Je však isté, že termín pôrodu sa nezadržateľne blíži a je možné, že posledné kolá nakrúcania šou už umelkyňa nestihne. Čo bude robiť Markíza? Mysleli kompetentní aj na tento scenár, alebo im herečka urobí škrt cez rozpočet?!

Šebová už onedlho privedie na svet manželovi Michalovi Kubovčíkovi ich druhé vytúžené bábätko. „Termín by mala mať už v apríli,“ prezradil zdroj Nového Času z okolia herečky. Tá sa však ešte minulý rok upísala Markíze, keď zobrala ponuku porotkyne v šou Tvoja tvár znie povedome. Výroba je síce v predstihu, no v najbližšom období ju čaká nie jedno, ale minimálne tri nakrúcania veľkolepej šou.

Šebová tak každý týždeň smeruje do štúdia, absolvuje prípravu ako obliekanie a líčenie, a potom zasadne za porotcovský pultík na niekoľkohodinové hodnotenie hviezdnych čísel. Ako sa však zdá, nerobí jej to problém, a keďže nemá počas tehotenstva ťažkosti či nevoľnosti, nakrúcanie je pre ňu príjemné.

„Cítim sa naozaj dobre, inak by som v šou nebola. Je to pre mňa veľmi príjemne strávené popoludnie raz do týždňa. Na porotcovskej stoličke sedíme vždy iba pár minút. Po každom vystúpení je prestávka, počas ktorej ideme na čerstvý vzduch,“ priznala otvorene Novému Času Šebová. No kým ona to zvláda ľavou zadnou, tvorcovia tŕpnu, či Zuzana stihne nakrútiť všetky časti. Ako je to už zvykom, pôrod môže prísť aj skôr, ako bolo plánované.