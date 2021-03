V obrovskej zápche v prieplave stále trčí takmer 400 lodí: Loď v Sueze odlepili od brehu

Prvá bitka vyhratá, boj však pokračuje.

Desiatky tímov odborníkov, ktorí už takmer týždeň dňom aj nocou pracujú na vyslobodení obrovskej kontajnerovej lode zo Suezského prieplavu, slávili v pondelok prvý úspech. Podarilo sa im vyslobodiť kormu 400 metrov dlhej lode Ever Given, ktorá pred týždňom zostala zakliesnená krížom cez kanál.

Loď sa najprv v pondelok nadránom podarilo za pomoci remorkérov a špeciálneho odsávacieho bagra vyslobodiť z plytčiny. Následne sa ju podarilo otočiť o 80 percent, aby stála, pokiaľ možno, pozdĺž kanála. Napriek tomu však ešte Suezský prieplav nie je ani zďaleka splavný.

Na to, aby sa ním mohlo postupne preplaviť všetkých 367 lodí, ktoré v pondelok trčali v zápche na oboch jeho stranách, bude treba Ever Given najskôr odtiahnuť na jedno z miest, kde je kanál širší. Ešte predtým sa pokúsia očistiť jej kormu pod vodou vysokotlakovými vodnými pištoľami od zaschnutého ílovitého bahna. Tieto usadeniny by totiž lodi mohli brániť v plavbe a spôsobiť ďalšie problémy.

Toto je ešte ten lepší scenár, je však aj možnosť, že loď sa nánosov zbaviť nepodarí. Plán B by potom spočíval v snahe plavidlo čo najviac odľahčiť. Vyloženie všetkých kontajnerov a vypustenie paliva aj vody by síce výrazne pomohlo, no trvalo by dlho a nebolo by bez rizika. Ak by experti spravili chybu pri výpočtoch a náklad by odstraňovali nerovnomerne, loď by sa mohla aj rozlomiť. Nikto zatiaľ nevie presne povedať, kedy bude Suezský prieplav opäť splavný.

Podľa egyptskej spoločnosti, ktorá ho má v správe, by to mohlo byť možno už aj v pondelok. Optimizmus Egypťanov však vôbec nezdieľal šéf holandských záchranárov, ktorí sa už niekoľko dní podieľajú na vyslobodzovaní lode. „Zaznamenali sme istý pokrok, čo je dobrá správa. Ale čaká nás ďalšia práca a nebude to žiadna prechádzka ružovou záhradou,“ povedal šéf holandských záchranárov Peter Berdowski.

Ever Given už nie je krížom

V aplikácii na sledovanie aktuálnej polohy plavidiel je vidieť, že kormu kontajnerov lode Ever Given sa podarilo vyslobodiť. Podieľalo sa na tom 10 egyptských remorkérov