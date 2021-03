Akútny nedostatok krvi, ružomberská nemocnica prosí darcov o pomoc: Chýba hlavne jedna skupina

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku prosí darcov krvi, aby prišli darovať krv.

Ako informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková, nemocnica eviduje akútny nedostatok všetkých negatívnych krvných skupín, predovšetkým krvnej skupiny 0 negatív.

Odberovými dňami sú utorok a štvrtok, krv v priestoroch Kliniky hematológie a transfúziológie ÚVN SNP odoberajú od 7:00 do 10:00. „Až do odvolania darcov krvi objednávame na presný čas na telefónnom čísle 044/4382401 v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00," spresnila Dišková.