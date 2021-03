Budova Majáka nádeje znovu ožije! Čo sa bude diať v schátranom dome po novom?

Veľkorysé priestory a skvelá lokalita. Nezisková organizácia Maják nádeje poskytovala pomoc a strechu nad hlavou ženám, ktoré sa ocitli so svojimi ratolesťami v núdzi.

Neslávne sa stala známou po tom, čo sa jej riaditeľom stal bývalý slovenský politik Pavol Rusko. Organizáciu doviedol do exekúcie a nakoniec aj likvidácie. Budova, ktorá dlhé obdobie chátrala, však prejde rekonštrukciou a opäť bude plniť to, čo pred rokmi. Dnes už vo vlastníctve novej staromestskej organizácie Dobrý dom.

Budova Majáka nádeje sídlila na Karpatskej ulici a bola určená pre ženy s deťmi, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Organizáciu založila ešte v roku 2002 Mestská časť Staré Mesto v spolupráci s Nadáciou Markíza. „Maják nádeje vykonával svoju činnosť v budove na Karpatskej 24 k spokojnosti zakladateľov a klientov až do jari 2015, keď sa riaditeľom stal Pavol Rusko, ktorý protiprávnym konaním doviedol neziskovú organizáciu do exekúcie a nakoniec do likvidácie,“ informovala mestská časť.

Po rokoch sa jej v týchto dňoch podarilo úspešne ukončiť likvidáciu Majáka nádeje a chystá sa požiadať o jeho výmaz z registra neziskových organizácií. „S radosťou môžeme oznámiť, že budova na Karpatskej ulici je zachránená. Vnímame to ako výsledok dlhého náročného boja a ukážky nového prístupu k verejnému majetku. Je to uzavretie dlhej kauzy, ktorá pôsobila ako šrám. Sme radi, že sme tento boj úspešne dobojovali,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Dnes už zanedbané a znečistené priestory tak budú opäť slúžiť pôvodným účelom. „Budova Majáka nádeje bola zachránená pre organizáciu Dobrý dom, ktorú Staré Mesto založilo vlani a ktorá má poskytovať humanitárnu a sociálnu pomoc,“ oznámila svoje zámery mestská časť na sociálnej sieti.

Objekt sa ale nateraz nachádza v nie najlepšom stave. „Predtým však bude potrebné budovu, najmä jej interiér, vypratať, vyčistiť a zrenovovať. Bude to chcieť veľa práce, no napriek súčasnému stavu je už teraz jasné, že výsledok bude stáť za to,“ uzavrela mestská časť s tým, že tento týždeň boli v kauze podané ďalšie dve trestné oznámenia.