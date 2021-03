Útočník Čerepovca Adam Liška má už po klubovej sezóne: Dovolenka? Nie, makám na MS!

So sezónou je spokojný a rád by v klube pokračoval aj naďalej!

Reč je o útočníkovi Adamovi Liškovi (21), ktorý má za sebou druhý ročník v KHL v drese Čerepovca. Denníku Nový Čas prezradil, že aktuálne sa už nachádza na Slovensku, kde sa udržuje v tréningovej záťaži, pretože chce zabojovať o konečnú nomináciu na májový šampionát v lotyšskej Rige!

Slovenský hokejista prestúpil do Čerepovca pred dvomi rokmi z bratislavského Slovana a v oboch ročníkoch mal pevné miesto v zostave. „Túto sezónu hodnotím ešte pozitívnejšie ako tú predošlú. Darilo sa totiž nielen mne, ale aj klubu. Po základnej časti sme skončili na šiestom mieste a postúpili do play-off, čo bol hlavný cieľ. Hoci sme následne vypadli, vedenie hodnotilo ročník kladne. Teším sa aj z osobného hľadiska, nazbieral som 19 bodov, čo je o osem viac ako vlani,“ zhodnotil tohtoročné pôsobenie v KHL Adam Liška.

Hoci sa mu o pár týždňov kontrakt v klube končí, rád by v Čerepovci zostal. „Mal som debatu s trénerom a záujem je obojstranný. Zatiaľ som však nový kontrakt nepodpísal. Čerepovec je jediný klub, s kým rokujem.“

Kontaktoval ho Šatan

Adam je už niekoľko dní na Slovensku, ale na dovolenku nemyslí. „Jednak sa ani nedá pre pandémiu niekam cestovať a keby sa aj dalo, tak naďalej trénujem a udržujem sa v kondícii. Mojím cieľom je totiž zabojovať o miestenku na májovom šampionáte v Lotyšsku. Už som aj telefonoval so šéfom zväzu a generálnym manažérom Mirom Šatanom a po Veľkej noci by som mal ísť do prípravného kempu, kam sa veľmi teším,“ doplnil talentovaný útočník.

Liška v Čerepovci:

sezóna 2020/2021:

zápasy: 53

góly: 6

asistencie: 13

sezóna 2019/2020:

zápasy: 51

góly: 8

asistencie: 3