Tesla v Stropkove pátra po historických kúskoch zo svojej výrobne: Čím staršie, tým lepšie! Unikátna výzva pre majiteľov

Čím staršie, tým lepšie! Stropkov sa v nedávnej minulosti preslávil najmä výrobou koncových telekomunikačných zariadení. V Tesle ich produkujú už vyše 60 rokov.

V meste chystajú aj výstavu kúskov, ktoré v priebehu histórie vyrábali. O pomoc preto prosia aj ich majiteľov. Navyše ešte skúšajú získať úplne prvý výrobok - dispečerské zariadenie. Iniciátorom výstavy je dlhoročný pracovník Tesly Anton Hričan (75). „V Tesle som pracoval celý profesionálny život - 42 rokov - na rozličných pozíciách. V roku 2020 uplynulo 60 rokov od začiatku výroby, tak sme si so skupinou ďalších nadšencov vraveli, že by sa patrilo prezentovať to, čo sme vytvorili,“ vysvetľuje zrod myšlienky. Kvôli pandémii sa však výstava musela odložiť.

„Veríme, že ju usporiadame tohto roku,“ prízvukuje pamätník a vášnivý fotograf. Ľudí požiadal, aby priniesli výrobky, ktoré sa v Tesle produkovali a stretlo sa to s veľkým ohlasom. „Podarilo sa nám zozbierať približne 50 aparátov. Časť z nich je v múzeu v stropkovskom kaštieli a časť priamo v Tesle. Sú medzi nimi mnohé výrobky. Skúšame získať aj prvý typ - dispečerské zariadenie 6088, ktoré sa v našom podniku vyrábalo. To zatiaľ, žiaľbohu, nemáme, ale uvítali by sme, keby nám ho niekto na výstavu poskytol,“ prosí o pomoc.

Do bane aj na loď

K dispozícii však majú aj ďalšie unikátne kúsky. „Tak, ako išiel vývoj od takzvaných rotačných, s číselníkom cez tlačidlové, ktoré ich nahradili, až po špeciálne určené napríklad do bane, či lodné telefóny,“ vysvetlil Hričan. Hoci je v zbierke množstvo telefónov, organizátor by uvítal, keby ľudia priniesli aj ďalšie.

„Uvítame, keď ich nám ľudia poskytnú čo najviac, aby sme vedeli prezentovať čo najširší pohľad na históriu výroby v Stropkove a mohli by tvoriť základ stálej výstavy o Tesle v našom meste,” podotkol nadšenec. V Tesle za dlhé roky vyrobili milióny telefónov a vyrábajú sa doteraz, najmä domáce staničky.Zvyšok sú iné výrobky,“ uzavrel obchodný riaditeľ Tesly Michal Kočan.