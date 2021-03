Vanessa chodila s priateľom na nákupy radšej len v noci: Keď ich ľudia zbadali, nespustili z nich oči! Drsné narážky pre ich výzor

Skrývali sa pred zrakmi ľudí. Zaľúbencom okolie poriadne znepríjemňuje život.

Vanessa Davis (27) z anglického mesta Leeds je na ženu zriedkavo vysoká. Mladá Britka meria až neuveriteľných 186 centimetrov, čo je dôsledkom takzvaného Marfanovho syndrómu, ktorý jej lekári zistili už ako dieťaťu. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré vedia signalizovať Marfanov syndróm, patria dlhé a tenké končatiny a vysoká postava.

To, že sa za ňou ľudia po ulici otáčajú nie je však len pre to, že je o niečo vyššia ako priemer. Vanessa si totiž našla priateľa, ktorý má úplne opačný problém. Tridsaťročný Daniel Brown totiž meria 170 centimetrov a tak je od svojej lásky podstatne nižší. Aj keď sú spolu šťastní a rozumejú si, cudzí ľudia majú napriek tomu potrebu miešať sa im do života. "Zastavujú ma a vravia mi, čo s ním robím a že si mám nájsť muža, ktorý bude vyšší," uviedla pre portál portál ladbible.com rozhorčená žena.

Jedovaté slová nepríjemne ovplyvňujú ich vzťah a od okolia cítia neznesiteľný tlak a Vanessa priznala, že klebety podkopávajú jej mužské ego jej priateľa. "Bol to obrovský nápor na náš vzťah. Na nákupy by sme chodili skôr v noci ako vo dne, aby sa vyhli zvedavým pohľadom. "" vysvetľuje Vanessa. Dodala, že s jej milým sa spoznala, keď sa presťahoval do rovnakej bytovky a hneď si padli do oka. "Hovoríme si, že sme ako Tom Cruise a Nicole Kidman, avšak snáď bez rozchodu," dodala.