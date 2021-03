Liečivá sila hôr

Jednotlivé tatranské osady boli vďaka priaznivým klimatickým podmienkam zakladané ako kúpeľné, liečebné osady, ktoré pred desiatkami rokov navštevovali ľudia z celého sveta.

Dnes 15 tatranských osád neplní iba liečebnú, ale skôr rekreačnú funkciu. Avšak aj počas krátkeho pobytu v regióne Vysokých Tatier môžete načerpať silu a pocítiť zdravotné benefity rokmi overenej liečivej sily miestnej klímy. A to v súčasnosti potrebujeme všetci – zrelaxovať telo i dušu sa po náročných mesiacoch žiada každému z nás!

Blahodarné účinky Tatier

V Tatrách nájdete miesta s vysokým počtom záporných iónov (aniónov) v ovzduší, ktoré upokojujú nervy a regenerujú bunky. Prinášajú pocit uvoľnenia v prírode – na miestach, kde sa vďaka ich vyššej koncentrácii môžete cítiť vyrovnane a zdravo. Vysoké Tatry sú vďaka týmto vlastnostiam vyhľadávané prevažne ľuďmi s respiračnými ochoreniami, poruchami metabolizmu a látkovej výmeny či duševnými chorobami. Preukázateľne sa potvrdili aj blahodarné účinky horského vzduchu pri liečbe postcovidových stavov (problémy s dýchaním, kašeľ, vyčerpanosť...), ktorými trpí po prekonaní ochorenia až 30 % populácie.

Zaneprázdnený manažér či vyhorený študent?

Príroda priaznivo pôsobí na zlepšenie nálady, na sociálne väzby, sebavedomie. Je balzamom na preťaženú psychiku – ľahko dostupným zdrojom obnovy duševnej energie, priestorom na hlbokú relaxáciu, pôsobí proti mentálnej vyčerpanosti, stresu a strate výkonu, zmierňuje prejavy psychických ochorení. Rozvíja pozornosť, pracovnú pamäť, flexibilitu myslenia, kreativitu, vplýva na reguláciu emócií – už po 90-minútovej prechádzke významne klesá aktivita kolobehu negatívnych emócií. U ľudí žijúcich v meste je riziko úzkostných porúch o 20 % vyššie oproti ľuďom žijúcim na vidieku. Lepší pracovný (študijný) výkon dosiahnete, ak mestský ruch nahradíte zvukmi prírody – štebotom vtákov či žblnkaním potokov.

Čistý prílev energie

Počas slnečných dní vyskúšajte helioterapiu – liečbu hrejivým horským slnkom.

Kyslíková dráha okolo Štrbského plesa má dĺžku 2,2 km. Nájdete tu 6 stanovíšť s dreveno-kovovým náradím aj s odporúčaniami kondičného trénera, ako a koľko na náradí správne cvičiť. Môžete si vybrať ľahší či náročnejší variant cvičenia. Dráha je voľne prístupná pre každého, na svoje si tu prídu aktívni aj pasívni športovci a zabavia sa aj deti.

V Tatranskej Kotline sa nachádza jediná sprístupnená jaskyňa v regióne – Belianska jaskyňa, v ktorej sa na liečbu chronických a alergických ochorení dýchacích ciest využíva speleoterapia, teda liečebná metóda využívajúca unikátne vlastnosti podzemného prostredia. Sila aerosólu, obsiahnutá v jaskynnom priestore, blahodarne vplýva na ozdravenie dýchacích ciest.

Nezameniteľný prírodný potenciál má aj hydrológia – turisticky atraktívne, ľahko dostupné horské jazerá (plesá), vodopády či vzácne liečivé pramene, ako napr. smokovecká kyselka v centre prvej tatranskej osady Starého Smokovca, ktorého história sa píše od roku 1793. Vysoké Tatry sú známe aj svojou zásobou podzemných termálnych vôd, takzvaným tatranským morom – táto termálna voda je využívaná napríklad v termálnom aquaparku v Poprade.

Kryoterapia

Otužovanie je v súčasnosti považované za nový trend. Pravdou však je, že je to stáročiami overená metóda upevňovania zdravia. Vonkajšie teploty budú síce stúpať, ale zaručených -120 až -180 °C v ozdravujúcej kryokomore vás zaručene schladí a napomôže posilneniu a obnove imunity. Kryokomoru nájdete v popradskom AquaCity.

Výlet lanovkou na Solisko

Ak vám vaša kondícia alebo čas nedovolia dlhšie a náročnejšie túry či prechádzky, vyberte sa na jeden z najnižšie a najľahšie dostupných vrchov vo Vysokých Tatrách. Na južnom okraji horstva sa nachádza Predné Solisko, ktoré vo výške 2093 m. n. m. poskytuje výhľad do Mlynickej aj Furkotskej doliny. Vyvezte sa k najkrajším panoramatickým výhľadom 4-sedačkovou lanovkou Solisko Express z údolnej stanice Štrbského Plesa až do výšky 1814 m. n. m. Za necelých 7 minút prekonáte výškový rozdiel 431 m. n. m. Kúsok od vrchnej stanice sa môžete pokochať výhľadmi do dolín zo slnečnej terasy, na Kriváň, romantické Štrbské pleso či Kráľovú hoľu.

Bike & Hike na tatranské štíty

Túra k Popradskému plesu patrí celoročne medzi najvyhľadávanejšie v Vysokých Tatrách. Od plesa sa vám naskytnú dychberúce scenérie, no toto miesto je aj východiskovým bodom celodenných túr a horolezeckých ciest. Po asfaltovej ceste sa k piatemu najväčšiemu tatranskému plesu môžete dostať aj na bicykli. Spojením cyklistiky s turistikou si môžete naplánovať aj časovo náročnejšie výlety.

Miesto regenerácie a oddychu

Takým je okruh zdravia v mestskej časti Popradu Kvetnica. Návštevníci sa môžu prejsť napr. po náučnom chodníku, ktorý je zameraný hlavne na prezentáciu lesných vegetačných stupňov Slovenska na malom území Mestských lesov Poprad, historickej archeologickej lokality Zámčisko a Národnej prírodnej rezervácie Hranovnícka dubina. V severnej časti sa nachádza poľovnícky zverník Kvetnica na výmere 21 ha, s chovom muflonej a diviačej zveri. Kvetnica je známa aj ako nálezisko minerálov, a to predovšetkým achátov a sekundárnych minerálov medi. Acháty sú najstaršie umelecké diela prírody, staré približne 250 miliónov rokov. Sú nenapodobiteľné a každý exponát achátu je výnimočný.

