Ako ochrániť svoje úspory? Vytvorte si vlastný zlatý poklad!

Sledujeme zdražovanie a súčasne aj, ako peniaze strácajú hodnotu. Avšak to, čo „urobilo“ zlato za ostatný rok, je neuveriteľné!

Vtedy prekonalo svoju historickú hranicu z roku 2011, kedy sa zastavilo na maxime 1 920 dolárov za uncu. V roku 2020 však jeho cena doslova vystrelila nad 2 000 dolárov a rastie ďalej. Kam až porastie? Na dvojnásobok, alebo až ku 7 000 dolárom? Možné je všetko a otrasy ekonomiky budú zrejme väčšie, ako sa zdá. Nech už sa však udeje čokoľvek, experti sa zhodujú v tom, že aj keby cena zlata krátkodobo kolísala, už nikdy nebude razantne klesať.

Zlato je druhou najpopulárnejšou investíciou

Otázka znie – koľko by mal človek investovať zo svojich úspor do drahého kovu? Treba dať na radu expertov, ktorí odporúčajú už v zárodku zahnať myšlienku, že správnou voľbou sú zlaté šperky! Ak má byť investícia dobre likvidná, šperky nie sú najlepšou voľbou. Skúsenosť stará tisícročia, ktorá sa potvrdila v zlých časoch, hovorí, že až jedna pätina úspor by mala byť uložená v zlate, presnejšie v zlatých tehličkách alebo minciach. To je rada ekonómov, ako zaistiť seba a svoju rodinu do budúcnosti.

Vytvorte si svoj vlastný zlatý poklad

Znie to možno neuveriteľne, mnohí si povzdychnú a mávnu rukou, ale verte, dá sa to. A nemusíte byť práve Aladin, alebo sultán z Tisíc a jednej noci.

Certifikovanú zlatú tehličku so zárukou rýdzosti kovu, pečaťou kvality a výrobným číslom je možné kúpiť v Českej mincovni už od 65 eur. Renomovaný výrobca, ktorý okrem iného razí mince aj pre Českú republiku, je zárukou, že vaše zlato je rýdze a bude akceptované kdekoľvek na svete ako bonitné a vysoko likvidné.

Je však nesmierne dôležité nakupovať investičné zlato u renomovaných firiem, s dobrou povesťou po celom svete a nie od producentov, ktorí vám hodia leták do schránky.

Zlaté tehličky nie sú jedinou možnosťou

Podľa mnohých je ešte lepšou voľbou investičná minca, najmä ak ide o limitovanú sériu. Takou je napríklad zlatá investičná minca Orol, ktorú ponúka Česká mincovňa. Zlaté mince majú svoju hodnotu v drahom kove, ktorá je zvýšená o umeleckú hodnotu mince. Mince sú vítané nielen u investorov, ale aj u zberateľov. V prípade potreby sa totiž ľahšie predávajú, aj po kusoch. Celý poklad tak môže byť zložený zo zlatých a strieborných tehličiek a investičných zlatých či strieborných mincí. Už od prvej tehličky alebo mince sa môžete tešiť, ako sa bude zvyšovať ich hodnota. V tom je zásadný rozdiel rýdzich kovov v porovnaní s papierovými peniazmi.

Základom je dôvera

Treba nakupovať od serióznych kapitálovo silných firiem s reputáciou, ktorú potvrdzuje samotný štát, napríklad tým, že firma razí pre štátnu Národnú banku mince ako platidlo v bežnom obehu peňazí. Tak ako je to v prípade Českej mincovne, ktorá razí mince pre Českú národnú banku.

Okrem internetového obchodu má Česká mincovňa svoje zastúpenie aj v „kamennom“ obchode, napr. v Bratislave, Prahe, Jablonci nad Nisou či v Brne.

Stačí pár desiatok eur a môžete začať budovať svoj vlastný zlatý a strieborný poklad. Sami, alebo spolu s celou rodinou, obdarovať sa na narodeniny, pri promócii, maturite, alebo na Vianoce zlatou tehličkou či striebornou mincou. Je to štýlové, je to zábavné a je to istota do budúcnosti.

Zopár zaujímavostí

500 železničných vagónov

Keby ste chceli naložiť a prepraviť všetky mince, ktoré Česká mincovňa doteraz vyrazila, potrebovali by ste vlak s 500 vagónmi. Ich celková hmotnosť totiž predstavuje viac ako 9 miliónov kilogramov.

13 kusov za sekundu

Mincové lisy zvládnu vyraziť neuveriteľných 13 kusov obehových mincí za sekundu pri maximálnej kapacite 500 miliónov kusov za rok.