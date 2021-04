Soľ obsahujú aj sladkosti. Máte prehľad, koľko jej denne zjete?

Myslíte si, že pokiaľ nesolíte, žijete zdravo? V skutočnosti mnoho ľudí prijíma soľ v dvojnásobných množstvách. Tá sa totiž nachádza na miestach, kde by ste ju vôbec nečakali.

Ľudské telo soľ k životu nevyhnutne potrebuje, no dôležité sú množstvá, v ktorých ju prostredníctvom stravy bežne prijímate. Sodík, ktorý je jej dôležitou zložkou, sa okrem iného podieľa sa na hospodárení organizmu s vodou. Pomáha tiež udržiavať objem krvi a súčasne jej tlak.

Vysoká spotreba soli preukázateľne zvyšuje krvný tlak a podporuje nielen vznik hypertenzie, ale aj ochorenia srdca a ciev. Zvyšuje tiež riziko vzniku infarktu alebo mozgovej príhody. Aby soľ bola dobrým pomocníkom, a nie zlým pánom, je potrebné vedieť, kde všade sa v skutočnosti ukrýva.

Na chuť sa radšej nespoliehajte

Soľ sa prirodzene vyskytuje v mlieku, zelenine, rybách či v materskom mlieku. Najčastejšou príčinou jej prílišnej konzumácie sú takzvané skryté zdroje. „V dnešnej dobe konzumujeme príliš veľa spracovaných a ultra-spracovaných pokrmov, ktoré sú buď prirodzene bohaté na soľ a sodík alebo sa do nich táto zložka pridáva z technologických a senzorických dôvodov,“ vysvetľuje Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Do tejto kategórie patrí napríklad chlieb, pečivo, instantné polotovary, sladké a slané pochutiny, koreniace zmesi, ale tiež syry, majonéza, bryndza, a údeniny.

Väčšinu soli človek prijíma z už spomínaných spracovaných potravín. Často si to nemusí vôbec uvedomiť, pretože tieto výrobky v skutočnosti vôbec nemusia chutiť slano. Je to preto, že obsahujú aj iné prísady, ktoré vysoký obsah soli maskujú.

Odborníci sa zhodujú na odporúčanej dennej dávke maximálne 5 gramov soli pre zdravého dospelého človeka, čo predstavuje 2 g sodíka. Deti, seniori a ľudia s ochoreniami srdca či obličiek by mali svoj denný príjem soli ešte znížiť.

Koľko je priveľa?

Priemerný denný príjem soli sa u nás pohybuje okolo 9 – 12 gramov na deň. Ak vás zaujíma, koľko sodíka zo soli prijímate, potrebujete poznať údaj o množstve konzumovanej soli, ktorý následne vydelíte koeficientom 2,5. Potraviny s nízkym obsahom soli majú menej ako 0,3 g na 100 g, spozornieť by ste naopak mali pri výrobkoch s obsahom vyšším ako 1,5 gramov soli na 100 g. Aby ste sa vyhli komplikovanému prerátavaniu, na vyššie množstvo soli vo výrobkoch vás môže upozorniť Nutri-Score.

Ako jeden z prvých ho na Slovensku na svojej webovej stránke a na obaloch vybraných výrobkov svojich privátnych značiek používa Kaufland. „Reagujeme na zvýšený záujem našich zákazníkov mať prehľad o zložení potravín, ktoré denne konzumujú. Preto naše výrobky postupne označujeme hodnotením Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Tento systém pozostáva z päťstupňovej farebnej stupnice, pričom zelené A je považované za nutrične najvýhodnejšie. Tmavooranžové E zase upozorňuje na výživne najmenej výhodný variant. Nutri-Score hodnotí soľ ako nepriaznivú zložku. Výrobcovia môžu vďaka jej zníženiu dosiahnuť lepšie skóre svojich produktov. Sledovaním Nutri-Score dokážete odhaliť priveľa soli aj v takých potravinách, ktoré by ste na základe ich chuti neodhalili.

V roku 2025 budeme soliť menej

Spolu so svetovou zdravotníckou organizáciou sa Slovensko zaviazalo postupne znížiť príjem soli u svojich obyvateľov o 30 percent. „Nie je dôvod na obavy, priam naopak,“ hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. a pokračuje: „Síce to určitý čas potrvá, no chuťové poháriky človeka sa dokážu prispôsobiť a zvyknúť si aj na menšie množstvo soli v jedle, čo priaznivo ovplyvňuje naše zdravie.“

Spoločnosť Kaufland Slovensko prijala vlastný záväzok znížiť obsah soli, cukru a tukov v potravinách. „Zamerali sme sa na úpravu zloženia výrobkov našich privátnych značiek s cieľom ponúknuť zákazníkom zdravšiu alternatívu, a to bez použitia iných náhradných látok,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Tento cieľ sa dotýka predovšetkým mliečnych výrobkov, nealkoholických nápojov, mrazeného sortimentu, nátierok, pekárenských výrobkov i mäsového sortimentu.