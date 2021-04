Tréner Maroš Molnár sa do povedomia divákov dostal vďaka relácii Extrémne premeny, kde svojim ľudským, no zároveň nekompromisným prístupom pomáhal ľuďom s nadváhou schudnúť a vrátiť sa do normálneho života. Korona však zasiahla aj v tomto prípade a nakrúcanie relácie dostalo stopku. Maroš a jeho manželka Zuzka ale neostali sedieť so založenými rukami. Svojimi tréningovými videami, ktoré zdieľajú na sociálnych sieťach, sa snažia ľudí nielen rozhýbať, ale aj pomôcť im preklenúť náročnú situáciu spojenú s pandémiou. K tej sa Molnár neváhal vyjadriť a servítku pred ústa si rozhodne nedával.