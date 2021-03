Vyhodiť Mourinha? Tottenham by to stálo takúto šialenú sumu!

Po vyradení londýnskeho Tottenhamu z osemifnále Európskej ligy Dinamom Záhreb ešte viac zosilneli hlasy o predčasnom konci trénera Josého Mourinha (58).

Budúcnosť skúseného Portugalčana visí na vlásku. Prezident anglického klubu Daniel Levy údajne uvažuje o vyhodení hviezdneho manažéra. Všetko záleží od toho, či „kohúti“ skončia na konci sezóny v prvej štvorke ligového pelotónu, aby si zabezpečili účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov.

Osem kôl pred koncom je Tottenham v tabuľke až šiesty s trojbodovým mankom na štvrtú Chelsea. Zbaviť sa Mourinha by však rozhodne nebola lacná záležitosť. Jeden z najlepšie platených koučov sveta totiž zarába na White Hart Lane podľa španielskych novín Mundo Deportivo ročne okolo 20 miliónov eur.

Keďže sa mu zmluva v Londýne končí až o dva roky, Levy by musel poriadne hlboko siahnuť do klubovej pokladnice a odškodniť Mourinha 40 miliónmi eur. Kontroverzný Portugalčan nahradil Mauricia Pochettina v novembri 2019 a podpísal kontrakt do leta 2023. V prvej sezóne priviedol Tottenham k 6. miestu.