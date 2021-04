Banská Bystrica si objednala vyše 100-tisíc kvetov: Mesto zaplaví 20 rôznych druhov

Aj tento rok opäť zaplavia mesto farebné kvety vysádzané na kruhových objazdoch, v okolí parkovísk, na mostoch či stĺpoch verejného osvetlenia. Sadeničky si Banská Bystrica v prevažnej miere nenakupuje od dodávateľov, ale dopestuje si ich vo vlastnej réžii.

Rukami troch šikovných žien z mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby v skleníkoch správcu zelene prejde ročne približne 150-tisíc semienok určených na letničkovú výsadbu.

Semienka všetkých rastlín objednávajú vždy na jeseň zo zahraničia, následne po tom, čo sa nakreslia návrhy kvetinových záhonov, ich výškové a farebné členenie. Podľa toho sa prepočíta potreba počtu rastlín na meter štvorcový. „Vysievať začíname hneď po Vianociach, začiatkom januára. Ako prvé sú to muškáty či begónie. Semená objednávame zo zahraničia a potom si ich už sami pestujeme,“ hovorí Erika (46) s tým, že keď vyklíčia, čo je zhruba po nejakých 10 dňoch, dávajú ich do väčších paletiek. Následne, keď dorastú na určitú veľkosť, tak ich presádzajú do črepníkov.

„Tieto výsevy sa robia od januára do apríla. Potom ich zaštepujeme, niektoré presádzame do väčších črepníkov a pripravené sú na výsadbu do mesta. To je v polovici mája, dovtedy ich máme v našich skleníkoch, kde je stála teplota 20 stupňov Celzia. Požiadavka mesta je tých 120- až 150-tisíc kvetov,“ dodáva Erika s tým, že vypestujú zhruba 20 druhov rastlín ako sú napr. muškáty, begónie, šalvie či cínie. Teda také, ktoré nie sú veľmi náročné.