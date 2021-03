Dvojica superhrdinov tak, ako ste ich ešte nevideli: Nový hit od Marvelu nakrúcali u našich susedov

Foto

Projekty filmového štúdia Marvel úplne nezastavila ani pandémia. Hoci bol osud minisérie The Falcon and The Winter Soldier (Falcon a Zimný vojak) poznačený koronou, hlavní protagonisti nakoniec natáčanie dokončili. Ako to dopadlo, môžu vidieť fanúšikovia už v týchto dňoch.