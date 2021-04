Zuzana Belohorcová (44) sa po dlhých 14 rokoch vrátila nielen na rodné Slovensko, no aj do sveta šoubiznisu. Sexi blondínka kývla na ponuku televízie Markíza a každú nedeľu predvádza svoje výkony vo veľkolepej šou Tvoja tvár znie povedome. To však nie je jediná zmena v jej živote, od septembra minulého roku totiž žije s rodinou v slnečnom Španielsku. A hoci za svojim americkým snom museli kvôli zlej situácii súvisiacej s koronavírusom urobiť definitívnu bodku, nemajú hlavu v smútku. Aj v Španielsku majú s manželom veľké plány.