V Trenčíne spustili najväčšie vakcinačné centrum, očkovali mladých aj starých: Ambiciózny plán

V časoch najväčšej slávy mierili na výstavisko v Trenčíne tisíce ľudí z celého Slovenska. Lákali ich kozmetické výstavy, rybárske a rôzne iné veľtrhy či súťaže v maľovaní na nahé telo.

V sobotnajšie ráno však zažili na výstavisku déjà vu. Premenilo sa na Krajské veľkokapacitné očkovacie centrum a pred jeho bránami postávali stovky ľudí, ktorí sa prišli dať zaočkovať proti koronavírusu.

Parkoviská pred výstaviskom dlhé mesiace zívali prázdnotou, no v sobotu od skorého rána sa boxy začali plniť a pred vstupom do areálu Výstaviska sa začali do radu formovať zástupy ľudí. Na dodržiavanie opatrení dohliadali vojaci, ktorí usmerňovali autá. „Dlho sme rozmýšľali, kde v krajskom meste spravíme takéto veľkokapacitné centrum a rozhodli sme sa práve pre výstavisko v Trenčíne. Jednak preto, že je známe z minulosti, ľudia sú na toto miesto zvyknutí, nielen z kraja, ale aj z celého Slovenska, poznajú to miesto veľmi dobre, sú tu veľké parkovacie plochy, haly sa mohli prispôsobiť ako sme potrebovali. Z troch výstavísk, ktoré na Slovensku sú v Nitre a v Bratislave, len v Trenčíne je spravené krajské vakcinačné veľkokapacitné centrum,“ prezradil trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že z vedenia výstaviska dostali ponuku, ktorá sa neodmieta. Vysvetlil, že areál má víkendovú kapacitu minimálne 4 000 dávok a pracuje v ňom 90 ľudí.

„Vieme zaočkovať 4 000 ľudí, je tu 15 kójí pripravených a môžem povedať, že je to najväčšie veľkokapacitné centrum na Slovensku,“ nešetril chválou trenčiansky župan a odhalil aj jedinečnú novinku, ktorú Krajské veľkokapacitné očkovacie centrum ponúka. „Žiadne takéto veľkokapacitné centrum nemá laminárny box, v ktorom sa naťahuje do striekačiek vakcína. Je to jedinečné zabezpečenie na Slovensku týmto boxom, kde vo vnútri v ochrannej atmosfére sa naťahuje vakcinačná látka, ktorá sa v sterilných prepravkách prenáša do jednotlivých kójí,“ vysvetlil Baška.

Očkovali mladých aj starých

Pár hodín po začiatku sa prišiel pozrieť na priebeh vakcinácie aj zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger. Vtedy už boli stovky ľudí po podaní látky od AstraZeneca. Napriek tomu sa ladili ešte malé detaily. „Odporučili by sme v systéme vylepšiť radenie manželov. Ak sa nahlásia za sebou a príde jednému pozvánka na 8.15 a druhému na 12.30 hod., bolo by fajn to nejakým spôsobom upraviť,“ skonštatoval Baška, ktorý jedným dychom vyzdvihol systém čakárne.

Podľa slov ambulantného lekára a poslanca Jána Bielika, ktorý priložil ruku k dielu a očkoval, je vakcinácia jediná možná správna ochrana pred koronavírusom. „Mali by sme sa rozprávať len o očkovaní,“ stručne odkázal na podstatnú tému v boji s COVID-19. Medzi záujemcami o očkovanie bol aj Pavol (68) z Trenčína, ktorý ani chvíľu neváhal a do zriadeného veľkokapacitného centra si prišiel po vakcínu. „Nebolelo to, ani som to necítil,“ prezradil s úsmevom Pavol. Možnosť zaočkovať sa využila aj mladšia Dominika. „Pracujem v MOM, som vystavená väčšiemu riziku ako bežný človek a myslím si, že keď je možnosť, je dôležité sa očkovať. Čakala som horšiu reakciu, ale nebol to problém,“ odhalila spokojná Dominika.