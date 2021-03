Vzácne rastliny rozžiarili Jovsiansku hrabinu: Ochranári ich strážia, Ján zdvíha varovný prst

Ako z rozprávky! Tak vyzerá v týchto dňoch Národná prírodná rezervácia Jovsianska hrabina neďaleko Zemplínskej šíravy.

Začínajú ju zdobiť nádherné bledule jarné karpatské, ktoré neomylne ohlasujú príchod jari. Obdivovať ich môžete opatrne ešte pár týždňov. Ochranári vzácne rastliny strážia, každým rokom totiž ubúdajú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nádherné kvietky obdivovala aj sympatická Lívia (20). „Prišla som sa vyvetrať do prírody. Verím, že s jarou nám donesú lepšie časy,“ tešila sa. Podľa strážcu Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat Jána Vatahu budú bledule jarné karpatské krášliť rezerváciu ešte pár týždňov. „Tento východokarpatský druh je subendemit. Rastie iba na východnom Slovensku. Najbohatšia a najznámejšia lokalita z nich je Jovsianska hrabina,“ vysvetľuje. „Rozkvitli vo svojom zvyčajnom čase, no tohto roku je ich zatiaľ o niečo menej ako inokedy. Mohlo to spôsobiť chladnejšie a premenlivé počasie. Nedávno boli ešte pod snehom,“ doplnil Vataha. Upozorňuje, že trhanie kvetov a vyberanie cibuliek je prísne zakázané. Spoločenská hodnota jednej chránenej bledule predstavuje 49,79 eura. „V rezervácii nie je náučný chodník, ľudia by tam nemali vôbec vchádzať. Vzácna bleduľa rastie aj na druhej strane cesty, kde už nie je chránené územie. No trhať sa nesmie ani tam!“ zdôraznil strážca.

Bledule zvedavci najčastejšie obdivujú z diaľky. Ochranári však zápasia s nájazdmi zberačov medvedieho cesnaku a s nespratníkmi, ktorí sa neštítia vyhadzovať smeti priamo do rezervácie. „Na území sa nesmie trhať ani cesnak, aby sa neporušili cibuľky bledúľ. Na znečisťovanie sme už upozornili aj obec. Ak niekoho pristihneme pri porušovaní zákazu, môže dostať pokutu 60 a viac eur!“ varoval Vataha. Ochranári sa totiž snažia vytvoriť vzácnej rastline čo najlepšie podmienky. „Populácia bledule sa za posledných 10 rokov výrazne zmenšila. Spôsobili to hlavne častejšie obdobia sucha, ktoré spôsobujú vážne zmeny v prírode. Musíme ju chrániť, aby sa zachovala pre budúce generácie,“ uzavrel strážca.

Bleduľa jarná karpatská

- rastlina patrí do čeľade amarylkovité

- od bledule jarnej, ktorá má zelené škvrny na okvetných lístkoch, sa odlišuje typickými žltými škvrnami, je mohutnejšia a má zvýšený počet dvojkvetových jedincov v populácii