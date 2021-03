Najväčší labyrint z kamélií na svete: Rozkvitnuté bludisko si ľudia tento rok nevychutnajú priamo

Foto

Živé ploty a zelené bludiská sa zvyknú vytvárať z rôznych kríkov. Vhodný je napríklad vavrínovec, krušpán, bršlen, cezmína či vtáčí zob. Čajovník, známy aj ako kamélia, sa v tejto podobe veľmi často nevidí, no keď rozkvitne, stojí to za to.