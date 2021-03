Ustarostený Sagan si prechádza ťažkým obdobím: Nie je to pre mňa ľahké

Už dávno nie je na vrchole. Slovenský cyklista Peter Sagan (31) si uvedomuje, že tok času nezastaví ani on.

Výkonnostný výpadok v dôsledku rôznych okolností bol u neho badateľný už vlani. Pred sobotňajším monumentom Miláno – San Remo sa Tourminátor úprimne vyznal, že si momentálne prechádza naozaj náročným obdobím.

Sagan odštartoval ročník 2021 na etapových pretekoch Tirreno – Adriatico v Taliansku, kde nepredviedol obzvlášť oslnivý výkon. „Som rád, že sa mi v Taliansku podarilo preteky dokončiť. Nezomrel som na nich, ani sa necítim byť nejako extra unavený, takže uvidíme, ako sa vysporiadam s monumentom Miláno – San Remo. Samozrejme, že si myslím, že mám šancu na výhru, aj keď priznávam, že momentálne to nie je pre mňa ľahké. Uvidíme, čo prinesú ďalšie dni,“ povedal Sagan ešte pred samotným začiatkom sobotňajšej jarnej klasiky Miláno – San Remo.

„Napriek všetkému sa však fyzicky cítim veľmi dobre, čo mi dáva predpoklad na to, aby som sa držal na popredných miestach v pelotóne. Teraz ale nikdy neviem, čo sa bude diať, lebo cítim, že bicyklujem na úplne inej úrovni ako v minulosti. Dúfam, že sa dopredu ešte niekedy dostanem. Musím sa však prispôsobiť realite aj ja. To, čo bolo pred piatimi rokmi, je dnes už iba nepodstatná polemika,“ priznal Sagan, ktorý ešte presne nevie, ako to bude so všetkými pretekmi do konca roka.

Pôjde opäť na Giro? Slovenských fanúšikov navyše zaujíma aj olympiáda... „Čo sa týka môjho programu ďalej, zdá sa, že všetky jarné klasiky pôjdu podľa plánu. Keď ich zdolám, budem rozmýšľať o tom, čo bude s Tour, Girom či olympiádou,“ uzavrel Sagan. (mšj, foto tasr)

Najbližší Peťov program:

 Okolo Katalánska: 22. – 28. marec

 Okolo Flámska: 4. apríl

 Paríž – Roubaix: 11. apríl

Čo musel tento rok zrušiť:

 Vuelta a San Juan

 Omloop Het Nieuwsblad

 Strade Bianche

Štvrtý na Miláno-San, vyhral klasikár Stuyven

Belgický klasikár Jasper Stuyven z tímu Trek-Segafredo sa stal víťazom 112. ročníka jednodňových pretekov Miláno - San Remo dlhých 299 km. K triumfu mu pomohol únik z vedúcej skupiny 3 km pred cieľom. V závere sa na neho a Dána Sörena Kragha Andersena (DSM) doťahovali viacerí elitní šprintéri. Druhý napokon finišoval Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal), tretí bol obhajca prvenstva Wout van Aert (Jumbo-Visma). Peter Sagan finišoval na vynikajúcej 4. priečke.

Momentálny cieĽ: Jazdec BORY-hansgrohe sa sústredí len na jarné klasiky.