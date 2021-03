Pinturault vyhral preteky, malý aj veľký glóbus, Adam Žampa skončil sedemnásty

Francúz Alexis Pinturault sa stal celkovým víťazom Svetového pohára alpských lyžiarov. Okrem veľkého glóbusu si zabezpečil aj malú sezónnu trofej za obrovský slalom, keď zvíťazil v sobotnej súťaži na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide.

Druhý bol Chorvát Filip Zubčič (+0,20 s) a tretie miesto obsadil ďalší Francúz Mathieu Faivre (+0,21 s).Pinturault má na čele celkového poradia prestížneho seriálu pred záverečným nedeľným slalomom nedostihnuteľný náskok 107 bodov pred Švajčiarom Marcom Odermattom, ktorý bol jeho posledným súperom v boji o obe trofeje.Francúz sa v deň svojich 30. narodenín dočkal premiérového veľkého glóbusu v kariére po druhých miesta v predchádzajúcich dvoch sezónach, prvýkrát získal aj malý glóbus za obrovský slalom. V pretekoch SP slávil 34. víťazstvo.V sobotu sa na vedúcej pozícii suverénne usadil už po prvom kole. Ako vedúci muž celkového poradia SP a druhý v hodnotení disciplíny otvoril súťaž so štartovým číslom 1.Postrážil si strmú vrchnú časť a rozdiel v porovnaní so súpermi urobil najmä v rytmickejších pasážach. Viedol o 81 stotín pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom, priebežne tretí bol Zubčič (+1,04 s). Dôležité preňho bolo, že Odermatt, ktorý mal v celkovom poradí 31-bodové manko a v klasifikácii "obráku" viedol o 25 bodov, figuroval až na desiatej priečke s odstupom 1,66 sekundy.Jeho strata narastala na každom medzičase, z klasifikovaných pretekárov v cieli prvého kola bol tretí od konca, na osemnástom mieste zaostal za lídrom o 2,92 s. Stále však mohol zabojovať o bodované umiestnenia. Na pätnástu pozíciu Rakúšana Marca Schwarza strácal 74 stotín. V druhom kole bola trať omnoho zatvorenejšia. Slovák začal veľmi agresívne a v úvodnej strmine sa dopustil chyby, po ktorej sa musel vracať do stopy. Potom našiel svoj rytmus a dokázal zrýchliť, lenže niekoľko bránok pred cieľom po ďalšom veľkom zaváhaní takmer vypadol. Dostal sa síce do priebežného vedenia, no pripravil sa o šancu na zásadnejší posun vo výsledkovej listine.Odermattovi nevyšla ani druhá jazda a postupne sa mu rozplývala nádej na jednu či druhú trofej. Pinturault už na štarte vedel, že v prípade víťazstva si vybojuje veľký glóbus.Aj keď zašiel až trinásty najlepší čas druhého kola, v zelených číslach sa udržal až do cieľa.