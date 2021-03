Wimbledon sa pripravuje na veľkolepý návrat: Chceme ľudí na tribúnach!

Organizátori tenisového Wimbledonu očakávajú, že počas tohtoročného turnaja bude môcť sedieť v hľadisku obmedzený počet divákov.

Pripravujú sa na to, že o presných číslach sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu.

"Chceli by sme verejnosť uistiť, že s rozhodnutím o diváckej kapacite turnaja budeme čakať tak dlho, ako sa len dá. Chceli by sme privítať čo najviac priaznivcov. Návrat k normálnemu životu sa pomaly blíži, ale ešte tam nie sme," uviedli vo štvrtok predstavitelia All England Clubu.

Wimbledon je v tomto roku na programe od 28. júna do 11. júla. Vstupenky sa nezačnú predávať skôr ako v júni a budú iba v online podobe. Vlani sa prvýkrát od druhej svetovej vojny najprestížnejšie trávnaté podujatie pre pandémiu neuskutočnilo