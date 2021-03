Vakcína AstraZeneca je bezpečná, britský premiér jasá: Konečne ma zaočkujú

Celá Európa s napätím čakala na toto rozhodnutie.

Vakcína od AstraZenecy je bezpečná a jej používanie nezvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín, vyhlásila Európska lieková agentúra (EMA) po preskúmaní možných vedľajších účinkov, kvôli ktorým viacero krajín dočasne prestalo vakcínu používať. Prínos podľa agentúry prevyšuje možné riziká.

Do debaty sa vo štvrtok rázne vložil aj britský premiér Boris Johnson. „Najlepšia vec, ktorú môžem povedať o vakcinácii AstraZenecou, je to, že som konečne dostal správu, že budem čoskoro zaočkovaný,“ vyhlásil. Johnson nie je zďaleka jediný, kto tvrdí, že hystéria okolo AstraZenecy je prehnaná.

Stále častejšie sa dokonca objavujú dohady, že môže ísť o cielenú kampaň. Za tou by mohli stáť napríklad výrobcovia iných vakcín, prípadne odporcovia očkovania. Faktom však je, že na základe informácií o krvných zrazeninách, ktoré sa objavili u ľudí zaočkovaných AstraZenecou, stopli očkovanie touto vakcínou vo veľkej časti európskych krajín.

A to vrátane tých najväčších ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko. Mnohí odborníci tvrdia, že toto rozhodnutie bolo unáhlené a môže veľmi poškodiť celý proces očkovania. Aj keď totiž EMA vakcínu odporučila na ďalšie používanie, ľudia zostanú vystrašení.

Podobné stanovisko vydala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). „Tromboembolické príhody sa vyskytujú často. Celosvetovo ide o tretie najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie,“ uvádza sa v stanovisku WHO. Samotný výrobca AstraZeneca dokonca tvrdí, že výskyt krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných touto vakcínou je nižší ako v celkovej populácii.

Z Nórska medzitým vyšla správa, ktorá môže vysvetľovať prípady krvných zrazenín. Nedávno tam museli hospitalizovať troch zdravotníkov s krvnými zrazeninami, krvácaním a nízkym počtom krvných doštičiek. Hlavný lekár Univerzitnej nemocnice v Osle Pal André Holme uviedol, že zistenia naznačujú, že pacienti mali silnú imunitnú reakciu vedúcu k vytvoreniu protilátok, ktoré dokážu aktivovať krvné doštičky.

Európska únia varuje, že môže úplne zastaviť export vakcín vyrobených na svojom území do Veľkej Británie. Brusel dlhodobo upozorňuje, že vzťah medzi EÚ a Londýnom je v tomto ohľade veľmi nerovnomerný. Zatiaľ čo z EÚ do Británie odišlo už desať miliónov dávok vakcín, opačným smerom z Británie do EÚ ešte neprišla žiadna. „Ak sa situácia nezmení, budeme musieť porozmýšľať o tom, či nepodmienime náš export do krajín vyrábajúcich vakcíny mierou ich otvorenosti,“ vyhlásila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Bývalé NDR je naklonené používaniu ruskej vakcíny Sputnik V. Za jeho schválenie na bežné používanie sa už vyslovili krajinskí premiéri troch z celkového počtu piatich nemeckých spolkových krajín, ktoré kedysi patrili do NDR. Ide o Sasko, Durínsko a Sasko-Anhaltsko.