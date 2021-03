Herečka Vlastina Svátková mení život: Rozvod, mladší frajer a nové tetovanie!

Vlastina Svátková (39), slovenská herečka pôsobiaca v Česku, má za sebou obdobie plné zmien.

V septembri 2020 ohlásila, že jej skrachovalo manželstvo s českým producentom Jiřím Kounickým (42), s ktorým má syna Matyáša. Z predchádzajúceho manželstva má blondína synov Adama a Kryštofa.

Šťastie je však prialo a herečka je opäť zamilovaná. Ako píše Blesk.cz, pár tvorí s mladším amatérskym hokejistom Janom Rybom (32). Tam však novinky nekončia, Vlastina sa presťahovala do nového domu a ukázala tiež nové tetovanie.

Číslicu 11 a slová No fear (v preklade Bez strachu) jej na predlaktie vytetovala česká herečka Kateřina Hrachovcová. Číslo 11 je súčtom čísiel v dátume jej narodenia. Význam slov, ktoré jej majú pripomínať, nech sa nebojí, vysvetlila na Instagrame v dlhom príspevku. ,,V štyridsiatke už máme právo otočiť sa za odžitou minulosťou a jasne vnímať, kým sme boli a kým sme teraz. Keď sa otočím ja, vidím vystrašené dievčatko, ktoré sa bojí nahlas zasmiať v kine. (…) Bojí sa povedať, že niekoho miluje, pretože čo keď ON by ju nemiloval,“ zamýšľa sa.

,,Vidím dievča, ktoré sa bojí odísť, aby neostalo navždy samé. (…) Vidím seba. Ženu ktorá sa bojí povedať, čo chce, čo potrebuje, aby sa náhodou niekto neurazil. Aby sa niekoho nedotkla, aby niekoho nezranila. Veľká téma. Životná téma – ten strach. Hovorí sa, že všetko, čoho sa bojíme, sa väčšinou nestane. No bohužiaľ, väčšinou stane. Ale keď sa toho prestaneme báť, stratí všetku moc.“

Svátková píše, že na prahu štyridsiatky chce odhodiť svoje strachy. ,,Keby bolo otvorené kino, najradšej by som tak chodila sama, nahlas sa smiať a ticho plakať. (…) Nebojím sa povedať, že niekoho milujem a nebojím sa ostať sama. Za to som na seba hrdá. Z toho, z čoho som vždy mala najväčší strach je túžba a potreba,“ hlása herečka. Silné slová Svátkovej sa dotkli aj herečky a bývalej prvej dámy Česka Dagmar Havlovej. ,,Nádherne napísané. Svedčí to o slobode ducha a tá je najviac,“ odkázala cez Instagram.