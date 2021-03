Asociácia bojuje za prednostné očkovanie chronicky chorých pacientov: Riziko úmrtia pri covide je vysoké

Aktuálna vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR stále nezohľadňuje potrebu prednostného očkovania chronicky chorých pacientov.

V stanovisku na to upozornila Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Opakovane zdôrazňuje, že ide o najzraniteľnejšiu časť pacientskejpopulácie, ktorá je najviac ohrozená ochorením COVID-19. Asociácia preto aj naďalej trvá na svojich požiadavkách, ktoré viackrát adresovala aj ministerstvu zdravotníctva.

AOPP okrem iného apeluje na maximálne urýchlenie očkovania najohrozenejších skupín pacientov so zohľadnením veku a rizikovosti ochorenia. Prehodnotiť by sa podľa asociácie mali aj kritériá určovania poradia očkovania. Medzi prednostne zaočkované osoby by sa mali zaradiť rizikoví pacienti, odhliadnuc od veku. Sú totiž viac ohrození nákazou a ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 ako mnohé zdravé osoby, ktoré už boli prednostne zaočkované.

Podľa pacientskej asociácie tiež treba zaradiť rizikových pacientov v očkovacích centrách ako náhradníkov s dostupnosťou do jednej hodiny, ktorí budú volaní ad hoc pri nevyčerpaní vakcín na daný deň. Očkovanie tiež navrhuje presunúť do ambulancií všeobecných lekárov. V prípadoch, že z medicínskeho hľadiska nie je možné očkovať rizikovú osobu, treba podľa AOPP prednostne očkovať jej opatrovateľov či rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti, ktorí sa o rizikovú osobu starajú.

„Opakovane zdôrazňujeme, že v prípade ochorenia COVID-19 je riziko úmrtia, obzvlášť pre našich pacientov, tak vysoké, že nemôžeme súhlasiť s odsúvaním mladších a vysoko rizikových pacientov v poradovníku na očkovanie. Rovnako trváme na tom, aby pre všetkých pacientov bola dostupná správna a adekvátna liečba,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová. Znovu preto apeluje na ministerstvo zdravotníctva, odborníkov aj všetky relevantné orgány a inštitúcie, aby nezabúdali na najzraniteľnejšiu pacientsku populáciu bez ohľadu na vek.

Asociácia na ochranu práv pacientov v súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácií, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. Pacientom poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach.