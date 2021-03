Žena omylom požiadala o priateľstvo cudzieho muža: Jediné kliknutie jej zmenilo život

Žena z nudy pozerala, čo je nové na sociálnej sieti. Keď jej vyskočili návrhy na priateľstvá, omylom poslala žiadosť úplne neznámemu mužovi. Jej život sa zmenil akoby šmahom čarovného prútika.

Ako uvádza portál The Sun, 42-ročná slobodná žena Jo Kelly z mesta Ebbw Vale vo Walese úplnou náhodou požiadala o priateľstvo Matthewa Benja (34), ktorého jej Facebook zaradil medzi „ľudí, ktorých možno pozná“. Napriek tomu, že mali spoločných priateľov na sociálnej sieti, vôbec sa nepoznali.

Muž behom chvíle jej žiadosť potvrdil a vzápätí jej napísal: „Jo, nemyslím si, že ťa poznám“. Zahanbená Jo sa snažila z nepríjemnej situácie vykrútiť a tak mu odpísala: „Nie, nie, prepáč. Musela to byť chyba“.

Jo však po odoslaní odmietavej správy nahliadla do jeho profilu a zapáčili sa jej príspevky, ktoré zdieľal. „Jeden z príspevkov hovoril o dôležitosti pravdy a o tom, aké ťažké je v dnešnej dobe nájsť človeka, ktorý má túto vlastnosť,“ spomína si Jo, ktorá mu tento príspevok okomentovala a následne sa dali do reči.

Napriek tomu, že pochádzajú z rovnakého mesta, nikdy predtým sa nestretli. Jo je matkou dvoch dcér Imogen a Gracie a 34-ročný Matthew vychováva z predchádzajúceho vťahu dcéru Madison. Netrvalo to dlho a Jo a Matthew si padli do oka a zamilovali sa do seba.

Dvoch úplne neznámych ľudí spojila náhoda a teraz tvoria nerozlučnú dvojicu. Ruka v ruke si prešli peklom, keď bol Matthew hospitalizovaný s ťažkým abscesom v krku a Jo čelila rakovine prsníka. Po celý čas tu však boli jeden pre druhého a nakoniec sa zasnúbili a plánujú si spoločné bývanie.