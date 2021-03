Vládne webstránky v Poľsku napadli hackeri: Šírili falošné informácie, tomuto nebudete veriť

Dve poľské vládne webstránky sa v stredu stali terčom hackerského útoku a šírili falošné informácie o neexistujúcej rádioaktívnej hrozbe.

Útok zasiahol webstránku Národnej agentúry pre atómovú energiu a ministerstva zdravotníctva, na ktorých sa na krátky čas objavila informácia o údajnom úniku rádioaktívneho odpadu v susednej Litve ohrozujúcom Poľsko. Vyhlásenie varovalo, že zdravie a životy Poliakov žijúcich v pohraničí sú v ohrození. Zjavne si však nezískalo veľkú pozornosť.

Napadnutiu čelil aj twitterový účet novinára, ktorý často píše o Rusku a východnej Európe, pričom šíril danú informáciu ďalej.

Hovorca riaditeľa poľskej spravodajskej služby Stanislaw Zaryn pre agentúru The Associated Press uviedol, že incident nesie známky ruského kyberútoku s cieľom zasiať podozrenie a nejednotu medzi západných spojencov. Pripomenul podobný útok z roku 2020, ktorý šíril falošné informácie o neexistujúcom rádioaktívnom oblaku smerujúcom do Poľska z ukrajinského Černobyľu.