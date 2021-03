Rodina zavraždeného Tomáša († 16) prežila šok: Prečo rodičia  Judity  zverejnili nahrávku z bytu hrôzy

Tragédia opäť ožíva! Pár hodín pred 18. narodeninami, ktoré by v pondelok oslávil zavraždený gymnazista Tomáš († 16), bola na internete zverejnená nahrávka rozhovoru Judity (18) s operátorkou tiesňovej linky krátko po tragédii.

Opis desivej situácie slovami gymnazistky a jej výkriky naháňajú hrôzu. Zvlášť, keď si uvedomíme, že v tej chvíli jej ležal pri nohách spolužiak Tomáš, z ktorého pomaly unikal život. A podľa neprávoplatného rozsudku ho zavraždila práve Judita. Zverejnením tohto záznamu sa však jej rodičia snažia dokázať, že to ona nebola. Čo si o tom myslí odborník?

Rodičia Judity tvrdia, že nahrávku telefonátu na linku tiesňovej pomoci zverejnili preto, lebo podľa nich dokazuje, že správanie ich dcéry po vražde Tomáša nebolo chladné a vypočítavé. Podľa nich dokazuje, že jej konanie nebolo dopredu premyslené a účelové.

„Autenticita nahrávky dokazuje, v akom stave Judita bola, akú bezmocnosť a strach prežívala,“ vyjadrili sa pre Nový Čas rodičia. Podľa nich vyšetrovateľ a prokurátor počas vyšetrovania a hlavných pojednávaní opakovane používali argumentáciu, že ak by sa skutok stal pri otvorených vchodových dverách bytu, susedia by určite počuli krik brániacich sa detí.

Ale keďže susedia vo svojich výpovediach uviedli, že žiaden krik nepočuli, orgány činné v trestnom konaní tieto výpovede predkladajú ako dôkaz, že Judita klame a že útok prebiehal pri zatvorených vchodových dverách bytu. Plač na narodeniny Rodičia Judity poukazujú na to, že na nahrávke je podľa nich nespochybniteľne zaznamenaná skutočnosť, že ich dcéra opakovane 14-krát kričí o pomoc na chodbe pred bytmi a toto jej volanie nikto nepočul.

„Takže opakované kričanie o pomoc priamo pred dverami susedov zachytené na nahrávke, ktoré však susedia nepočuli, nedokazuje nič, ale susedmi nepočuté kričanie detí pri útoku podľa orgánov činných v trestnom konaní dokazuje, že Judita nehovorí pravdu,“ argumentujú rodičia. Nahrávka je podľa nich autentický dôkaz, z ktorého je bez pochybností zrejmé, v akej zúfalej situácii Judita bola (ťažké zranenia rúk, stres, strach, bezmocnosť).

Kým rodičia Judity sa zverejnením nahrávky snažia dokázať nevinu ich dcéry, v rodine Tomáška o jej vine vôbec nepochybujú. V pondelok prežívali mimoriadne smutný deň, pripomínali si totiž nedožité 18. narodeniny ich milovaného Tomáška. „Preplakala som celý deň, spomínala som, Tomáško miloval sviatky a narodeniny. Tešil sa, že bude môcť chodiť sám s kamarátmi na turistiku a nielen s rodičmi, že bude cestovať,“ povedala pre Nový Čas zronená Tomášova mama Andrea, ktorá sa s tragickou smrťou milovanéhoho syna nevie vyrovnať. Tlačia sa slzy do očí pri poznámke, že Tomáško nastavil mamine do telefónu pripomienku jeho narodenín až do roku 2025, aby nezabudla...

Snažia sa vyvrátiť argumenty obžaloby

Róbert Bános, advokát

- Čo sa týka zverejnenia samotnej nahrávky z telefonátu na 112, som toho názoru, že jediným úmyslom rodičov Judity je ochrana a obhajoba ich dcéry tak pred súdom, ako aj pred očami verejnosti. Z ich konania vyplýva, že sa touto cestou snažia vyvrátiť jednotlivé argumenty obžaloby aj s poukazom na záznam z nahrávky a linku 112. Z ich pohľadu, ako rodičov, ktorých dcéra je neprávoplatne odsúdená, možno považovať toto konanie za odôvodnené a racionálne, nakoľko títo trvajú na nevine ich dcéry.