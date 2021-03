Zmeny v núdzovom stave: Vláda klepla po prstoch dovolenkárom, ďalšia výnimka zo zákazu vychádzania

Vláda prijala viaceré legislatívne novinky v súvislosti s COVID-19. Na tlačovej konferencii o nich informoval zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger.

Jednou z noviniek je, že pacienti po prekonaní covidu budu mať nárok na kúpeľnú liečbu, ktorá bude preplácaná z verejného zdravotného poistenia. Vláda tiež oslobodila lekárov od zodpovednosti za podávanie vakcíny Sputnik V.

"Budeme preplácať náklady všetkým zosnulým zdravotníkom, ktorí sa infikovali pri práci. Aj spätne," vyhlásil Heger. Príbuzní zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, by mali dostať od štátu odškodné vo výške 58 712,30 eura. Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia.

Tajomník ministerstva zdravotníctva informoval o zmenách pri núdzovom stave. Jednou z nich je výnimka pre študentov vysokých škôl zdravotníckeho zamerania za účelom praxe. Rosšírilo sa to aj o budúcich zubných lekárov, ktorí po tejto zmene volali. Ďalšou je, že hlavný hygienik do vyhlášky doplní možnosť využívať respirátory KN95. Doteraz sa spomína len typ FFP2.

Poslednou novinkou je, že cesta do zahraničia je povolená, no nemôže sa jednať o rekreáciu. "Jednou zo zmien v núdzovom stave je bod, v ktorom chceme obmedziť cesty do zahraničia. Zahraničné cesty budú dovolené len zo služobných dôvodov a nie z dôvodov rekreácie."