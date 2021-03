Tajomstvo Kulyho harmonického manželstva: Spevákova žena zaradila spiatočku

V rodine sú jasné pravidlá. Spevák Mário Kuly Kollár (49), líder skupiny Desmod, je aktuálne členom poroty šou Tvoja tvár znie povedome. Bohužiaľ, aj on patrí k tým, ktorí si už poriadne dlhú dobu naživo nezaspievali, keďže tu stále zúri nebezpečná pandémia koronavírusu.

No napriek tomu nemôže vyjsť z cviku a spolu so svojou manželkou Luciou (29) si ráno vedia spoločne zanôtiť, avšak má to jeden háčik.

Mário Kollár, prezývaný tiež Kuly, prechádza vo svojej brandži poriadne náročným obdobím. Koncerty sa rátajú v počte nula, nevedno kedy budú opäť kvôli pliage v podobe koronavírusu, a to zasiahlo nielen jeho, ale aj manželku Lucku. Spolu so synčekom Christiánom sú teraz oveľa viac zavretí doma, ale spev je napriek tomu ich každodennou súčasťou.

„S manželkou si ráno zaspievam. Manželka spieva od rána, keď vyučuje teraz dištančne spev na konzervatóriu, takže keď spieva ona, spievam aj ja,“ prezradil v relácii Rádia Slovensko s tým, že Kulyho milovaná rozhodne nemôže byť jeho učiteľkou spevu, pretože by sa pokoj v rodine skončil. „Ja mám svoju profesorku, pretože manželka sa ma bojí učiť čokoľvek. A to z dôvodu, aby neprišlo k nejakému konfliktu medzi nami dvomi,“ dodal.