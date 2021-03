Podávanie vakcín prebieha v Maďarsku ukážkovo: Premiér prezradil, kedy zaočkujú všetkých registrovaných

Ak do mája bude do Maďarska dovezených vyše troch miliónov vakcín objednaných z Číny, tak do konca druhého štvrťroka by mohli byť zaočkovaní všetci registrovaní.

Povedal to v utorok v parlamente predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že počet zaregistrovaných na očkovanie stúpa, aktuálne je ich 3,5 milióna. Podľa spravodajského servera portfolio.hu premiér v rámci hodiny otázok podotkol, že by tak Maďarsko bolo prvou krajinou Európskej únie, ktorá bude takéhoto výkonu schopná. "Bude to možné vďaka očkovacím látkam zaobstaraným z Východu," podčiarkol. Maďarsko dohodlo v Rusku nákup dvoch miliónov dávok očkovacej látky Sputnik V; očkovať ňou začali 12. februára. Z Číny objednalo päť miliónov dávok očkovacej látky spoločnosti Sinopharm, ktorú začali podávať 24. februára. V maďarských nemocniciach ošetrujú 9844 pacientov s covidom, stav 1067 z nich si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu. Počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu dosiahol 1.347.073; kompletnú dávku očkovacej látky dostalo už 399.505 ľudí. Maďari sú druhí najlepší v očkovaní v rámci Európskej únie: Vakcínu dostalo už 17 percent obyvateľov