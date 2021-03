Väčšinou naň narazíte v Tatrách: Na západnom Slovensku prekvapil netradičný posol jari

Pozerať, ale netrhať! V lesoch nad Trenčianskymi Teplicami udrel turistom do očí netradičný posol jari. Zväčša rastie vo vyšších polohách, centrum výskytu je na strednom a východnom Slovensku, prekvapivo sa však vyskytol aj nad kúpeľným mestom.

S poniklecom sa však neradno zahrávať - je jedovatý a za jeho odtrhnutie hrozí pokuta. Poniklec slovenský patrí k najskôr kvitnúcim rastlinám. Pre jeho nádherné sfarbenie nie je možné si ho nevšimnúť.

„Boli sme sa s manželkou prejsť a narazili sme na prvé jarné kvietky,“ prezradil manželský pár z Trenčianskych Teplíc, ktorý prekvapilo, že ho neobjavil v Tatrách, ale u nich. Svojou nádherou láka tento posol jari k odtrhnutiu, no môže to priniesť veľké nepríjemnosti. „Vynímal by sa síce pekne doma v kvetináči, je však zákonom chránený,“ uvedomujú si manželia.

Okrem toho, že za jeho odtrhnutie hrozí pokuta, je jedovatý - najmä jeho nadzemná časť. Hlavnou účinnou látkou je proanemonín, ktorý pôsobí miestne silne dráždivo – na pokožke vyvoláva zápaly, pri ústnom podaní spôsobuje zvracanie a hnačky. Po vstrebaní pôsobí tlmivo na centrálny nervový systém.

Poniklec slovenský

- Výskyt: Nízke Tatry, Krivánska Malá Fatra, Chočské vrchy, Západné Tatry či Veľká Fatra a Spišské vrchy

- Radí sa medzi biotopy európskeho významu.

- Jeho spoločenská hodnota je 23 eur.

- Celá rastlina, najmä jej nadzemná časť, je jedovatá.