Daňo je späť na ľade: Už hrám, ale ruku ešte nezohnem!

Je späť! Hokejový reprezentant Marko Daňo (26) sa po dvojnásobnej operácii ľavého zápästia vrátil do súťažného kolotoča.

Kmeňový hráč Winnipegu má už za sebou tri zápasy v drese farmárskeho tímu Manitoba v nižšej súťaži AHL. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že sa chce postupne dostať do formy a potom verí, že dostane aj šancu v NHL!

V novembri 2020 ste si zlomili zápästie v slovenskej extralige v drese Trenčína a dlhé štyri mesiace ste chýbali na súťažnom ľade. Ako sa cítite po návrate?

- V prvom rade som rád, že som späť a môžem opäť hrať hokej. Absentoval som štyri mesiace, bolo to prvé zranenie ruky, ale musím povedať, že sa to zbehlo vcelku rýchlo.

Máte za sebou už tri zápasy v nižšej súťaži AHL. Hoci ste v nich nebodovali, ako hodnotíte návrat?

- Musím povedať, že som sa po tej dlhšej pauze cítil na ľade dobre. Mal som aj viacero šancí, ale zatiaľ mi to tam nepadlo, ale dôležité je to, že som späť a hokej mi opäť chutí.

Cítite nejaký kondičný deficit?

- Návrat na ľad bol iba na mne, na mojom pocite a ten som mal dobrý. Ruka na tréningoch držala, ale, samozrejme, že je cítiť zápasový výpadok. Potrebujem hernú prax, hrať zápasy, aby sa to postupne zlepšovalo.

Máte na ruke aj špeciálnu bandáž?

- Mám ortézu a ešte si to aj páskou sťahujem. Stále ju ešte nezohnem ako zdravú ruku, ale hrať s ňou môžem.

Bolo jasné, že po zranení začnete sezónu na farme. Ako vidíte šancu dostať sa do prvého tímu Winnipegu a opäť nazrieť do NHL?

- Uvidíme, ako to celé bude. Hlavne chcem teraz hrať, dostať sa do formy a, samozrejme, že ak budem podávať dobré výkony, tak je šanca, že ma povolajú do prvého tímu. Zahrať si aspoň jeden zápas v tomto ročníku NHL by bol tajný sen.

Tatara videl cez okno

Posledný zápas odohral Winnipeg na domácom ľade proti Montrealu (2:4), ktorého dres oblieka aj ďalší Slovák Tomáš Tatar. Keďže farmársky tím Manitoba sa nachádza priamo v meste Winnipeg, tak Daňo sa mohol so svojím krajanom stretnúť. „Mohol, ale nedalo sa. Je pandémia a máme zákaz stretávania sa. Montreal s Tatarom bývali sto metrov oproti mne, videl som mu doslova do okien, ale iba sme si volali,“ prezradil Marko.