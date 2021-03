Prvý slovenský stolný tenista do Tokia: Wang získal miestenku na OH

Slovenský reprezentant v stolnom tenise Jang Wang (30) získal miestenku vo dvojhre na olympijské hry do Tokia.

Vybojoval si ju vďaka triumfu nad Panagiotisom Gionisom z Grécka 4:2 vo finále 3. skupiny 1. fázy svetovej olympijskej kvalifikácie v katarskej Dauhe.

Wang nemal dobrý vstup do duelu, keď prvý set prehral 3:11, ďalšie dva však rozhodol vo svoj prospech (11:5, 11:9) a ujal sa vedenia 2:1. Jeho grécky súper dokázal vo štvrtej sade vyrovnať, no v ďalšom priebehu už ťahal za kratší koniec a slovenský reprezentant vyhral záverečné dva sety 11:6 a 11:7.

"Ďakujem všetkým na Slovensku, ktorí pozerali môj zápas a verili mi. Dostal som sa do Tokia a som veľmi šťastný. Bojoval som o to v Katare každý deň, 25 dní. Tréner Jaromír Truksa, masér Robo Fabíny mi pomáhali a všetci mi verili. Teším sa do Tokia," uviedol pre facebookovú stránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Wang, ktorému sa podarilo postúpiť napriek tomu, že ho v Dauhe trápili zdravotné problémy so slabinami a po každom zápase sa musel dávať dokopy.

Tridsaťročný Wang je prvý slovenský stolný tenista, ktorý si zaistil miestenku na olympiádu do Tokia. Ďalší budú mať ešte šancu vo dvojhrách na turnaji európskej kvalifikácie, kde bude k dispozícii päť miesteniek. Turnaj v Portugalsku je naplánovaný od 21. do 25. apríla. Na OH sa dá dostať aj prostredníctvom umiestnenia vo svetovom rebríčku. To by malo stačiť aj mixu Ľubomír Pištej - Barbora Balážová.

Wang sa predstavil už na predchádzajúcich hrách v Riu de Janeiro, kde Slovensko reprezentovali aj Balážová a Eva Ódorová. Tá sa predstavila aj na olympiáde v Pekingu 2008. V samostatnej histórii reprezentovala krajinu ešte Valentina Popovová v roku 1996 v Atlante.

Olympijská kvalifikácia v katarskej Dauhe - dvojhra:

finále, 3. skupina:

Jang WANG (SR) - Panagiotis Gionis (Gr.) 4:2 (-3, 5, 9, -6, 6, 7).