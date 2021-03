Primátor Brezna zobral veci do vlastných rúk: Situácia je vážna, po slovách zdravotníkov okamžite vyhlásil zbierku

Vyhlásil zbierku na kyslíkové prístroje. Primátor Brezna Tomáš Abel chce pomôcť miestnej nemocnici s poliklinikou, tak zriadil účet na nákup troch prístrojov AIRVO 2, ktoré pacienti na Covid oddelení nevyhnutne potrebujú.

Len za dva dni sa vyzbieralo 9-tisíc eur! Nemocnica pritom hovorí, že samospráva, železiarne a sponzori musia suplovať štát. Primátor, ktorý je aj predsedom správnej rady breznianskej nemocnice, sa rozhodol zakročiť po rokovaní s primárkou Interného a Covid oddelenia Emíliou Zlevskou. „Situácia je stále vážna a nemocnica a pacienti potrebujú pomoc. Oslovili ma ľudia a aj ja chcem pomôcť, preto som zriadil transparentný účet, ktorého účelom je dobrovoľná finančná zbierka na nákup troch prístrojov AIRVO 2,“ uviedol Abel. Prístroj, ktorý výrazne pomáha pri dýchaní a okysličovaní pľúc, vybrali lekári. „Chceme vyzbierať 18-tisíc eur a už za dva dni sa nám podarilo získať polovicu. Veľmi pekne chcem za to všetkým poďakovať,“ doplnil primátor, ktorý sám prispel tisíckou.

„Nebral som to tak, či má pomôcť štát, ale rozhodol som sa aj ja spolu s inými ľuďmi aktívne zapojiť. Nemyslím si, že je správne, že lekár si má zabezpečovať logisticky sám lieky, prístroje a všetko okolo liečenia na covid. Keď sa to deje, nie je to správne,“ potvrdil primátor.

„Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Samozrejme, veľmi vítame, keď nás mesto Brezno a Železiarne Podbrezová finančne a materiálne podporia, za čo im ďakujeme. Máme aj iných sponzorov, ktorí tiež suplujú to, čo nám nezabezpečí štát,“ uviedol hovorca nemocnice Karol Vojtko. Podľa primárky darované prístroje veľmi pomôžu v liečbe pacientov chorých na COVID-19. „Podarilo sa nám veľké množstvo pacientov už odliečiť vďaka tejto tzv. neinvazívnej ventilácii. Vieme týmto zabrániť, aby sa pacient nedostal na klasickú umelú pľúcnu ventiláciu,“ vysvetlila Zlevská s tým, že gro ich pacientov tvoria ľudia do 65 rokov a dokonca sú vo vážnom stave aj 30-roční pacienti.