Nečakaný zvrat v koaličnej kríze, odchádza už druhý minister: Prečo skončil Krajniak, keď nik na to netlačil?!

Postupný rozpad vlády?! Šéf parlamentu Boris Kollár (55) sa snažil doteraz vystupovať skôr stredovo a neprikláňať sa na žiadnu stranu koaličnej roztržky.

Po vyhláseniach Richarda Sulíka (53) a Veroniky Remišovej (44), ktorí žiadajú hlavu premiéra Igora Matoviča (47), však urobilo jeho hnutie prekvapivý krok. Zopakovalo, že nežiada personálne zmeny v iných stranách, no prekvapujúco sa obetoval minister práce Milan Krajniak (48). Nikto ho pritom na nič nevyzýval, no tvrdí, že to chápe ako politické gesto, ktoré by mali urobiť aj ostatní partneri.

Dvaja ministri položili funkciu v priebehu troch dní. Taká je bilancia súčasnej vlády, ktorá sa zmieta už dva týždne v problémoch. Ako prvý odišiel koncom minulého týždňa Marek Krajčí, ktorý mal pod palcom rezort zdravotníctva a ktorému dávali za vinu nezvládnutie pandémie. V pondelok zas šokujúco položil funkciu Krajniak. „Chceme, aby sa táto koaličná kríza čo najskôr skončila. Aby sme neboli v podozrení, že chceme niečo z toho vytĺcť, tak podávam demisiu,“ prečítal Krajniak z oficiálneho listu, ktorý zaslal prezidentke Zuzane Čaputovej.

„Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať. Ako šéf ministerského klubu Sme rodina svoju demisiu za takéto politické gesto považujem,“ dodal. Paradoxom je, že nikto z koaličných partnerov netlačil na to, aby sa vzdal funkcie niekto z nominantov Sme rodina.

Práve naopak, v pondelok sa intenzívne skloňovalo len meno premiéra, ktorého demisiu žiadajú strany SaS aj Za ľudí. Remišová ešte žiadala aj odchod Sulíka, ktorý je ochotný tak urobiť, ak odíde aj Matovič. Krajniakovo ani iné meno z Kollárovej strany však nepadlo, a preto bolo jeho rozhodnutie poriadne nečakané a môže ešte zamiešať kartami.

Zaujímavé je, že Krajniak končí v čase, keď sa postu riaditeľa SIS vzdal obvinený nominant Sme rodina Vladimír Pčolinský. Toho cez víkend poslal sudca do väzby pre podozrenia z korupcie. Práve Krajniak sa už počas skladania vlády spomínal ako možný adept na post šéfa SIS, keďže sa dlhodobo pohybuje v oblasti bezpečnosti. V tom čase však dostal prednosť práve Pčolinský a Krajniak skončil ako minister práce. Šéfa SIS nominuje premiér, v tomto prípade sa však v koalícii dohodli, že post pripadne Kollárovmu hnutiu. Nie je jasné, či mu aj zostane po obvinení Pčolinského, no Krajniakovo meno sa môže objaviť medzi adeptmi.

Kollár: Cirkus pokračuje

Kollár svojho kolegu v rozhodnutí podporil. Odmieta však, že by týmto krokom naznačili, že by mali zo svojich postov odísť aj iní ministri. Zopakoval, že sa už dlhšie snažil upokojiť situáciu vo vláde. Veľmi sa mu to však nepodarilo. „Musím konštatovať, že cirkus pokračuje, čo mi je ľúto,“ skonštatoval šéf parlamentu. Dodal, že jeho hnutie naďalej nemá žiadne personálne požiadavky. „Čo sa stane, keď odstúpia? Sú to predsedovia strán, presunú sa do parlamentu a cirkus z úradu vlády sa presunie do parlamentu,“ uviedol Kollár na margo Matoviča a Sulíka. Sme rodina chce dovládnuť v štvorkoalícii, no vraj si vie predstaviť aj trojkoalíciu.

Kollár sa snaží byť počas celej krízy nestranný, no neodpustil si štipľavú poznámku na margo svojich partnerov. „Všetky tri koaličné strany unisono rozprávajú, že nechcú predčasné voľby, ale hovoria, kto má odstúpiť,“ kritizuje Kollár, ktorému tiež postupne dochádza trpezlivosť.