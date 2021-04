Skúmavé pohľady si už nevšíma: Gabika si kvôli tomu, čo skrýva pod rúškom, vytrpela svoje

Zrkadlo nie je jej nepriateľ! Gabiku (15) zo Zemplína celý život sprevádzajú zvedavé pohľady okoloidúcich, ktorí sa jej zameriavajú na veľké znamienko na tvári. Nepríjemné reči spolužiakov však prebilo, keď v útlom veku videla besnenie suseda, ktorý jej zabil strýka. Napriek tomu miluje život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oporou mladej slečny je rodina, ktorá ju podporuje vo všetkých záľubách. Dospievajúca slečna zatiaľ o plastike neuvažuje, cíti sa fajn a sníva o kariére maliarky...

Gabika sa narodila s veľkým znamienkom na brade, za čo sa na základnej škole stala neraz terčom posmeškov. Napriek tomu na plastiku nešla. „Keď som bola malá, plastika v Košiciach sa stále odsúvala. Mala som obavy, že mi zostanú jazvy a rozšíria sa mi líca,“ prezradila dnes už mladá slečna, ktorá sa musela vyrovnať v detstve s oveľa horším problémom, ako je posmech detí. S rodinou sa pred štyrmi rokmi presťahovala z Oborína (okr. Michalovce) do Kazimíru pri Trebišove. Dôvod?

Rodičom sa narodilo bábätko s obrovským znamienkom: Drsné slová lekárov, ako im toto mohli navrhnúť?!

„V susednom okrese sme mali problémy s neprispôsobivými ľuďmi z okolia, ktorí nás napádali a vyhrážali sa nám smrťou. A skončilo sa to zle, lebo v roku 2014 mi zabili brata a Gabika to celé videla. Už sme tam ani nemohli ostať!“ prezradila mama Martina Vyrostková (45), ktorá je na čiastočnom invalidnom dôchodku, keďže chodí len o barlách. „Peňazí u nás nikdy nebolo mnoho, ale nesťažujeme sa. Bojujeme a tešíme sa, že sa Gabike darí,“ dodala mama slečny, ktorá na veľké znamienko na tvári nezabudla, no ako dospievajúca žena má aj iné priority, ako sa neustále sledovať v zrkadle.

Sníva o interiérovom dizajne

Na plastiku nešla ani ako tínedžerka, no do budúcnosti tento estetický zákrok nevylučuje. „Lekári prízvukovali, že lepšie bude, aby som počkala do dospelosti. Momentálne ani neuvažujem o plastike, aj napriek názorom a pohľadom niektorých ľudí som si už zvykla, že som taká, aká som,“ zhodnotila s úsmevom Gabika, ktorá po skončení základnej školy mieni pokračovať v štúdiu na strednej stavebnej škole so zameraním na interiérový dizajn a architektúru.

Voľný čas však netrávi len s mobilom v ruke. „Veľmi rada kreslím, mám už aj zopár obrazov a práve v tom sa aj vidím, a dokážem sa pritom dobre odreagovať. Nie som už smutná, skôr šťastná, že môžem maľovať to, čo mi robí dobre. Rôzne lesy, stromy, postavičky a prírodu. Je to zatiaľ pre zábavu, zlepšenie nálady a len pre mňa, ale keď sa to bude páčiť aj iným, ktovie... A spokojná som aj so známkami, pretože som bola vyznamenaná,“ uzavrela sympatická Gabika.