Je originál, spája tradície a moderné trendy

Moderné trendy spojené s tradíciou. Na Slovensku nájdeme kvalitu, ktorá si uctieva skúsených majstrov a zároveň láka mladšie generácie.

Po prvých chladných mesiacoch nového roka prichádza oteplenie a s ním aj viac energie a úsmevov. Najmä mladšie generácie ľudí si namiesto ťažkých myšlienok a starostí vyberajú pohodu a oddych, pri ktorom netreba nič riešiť.

Zároveň však všetci radi ostávame na tepe doby a sledujeme nové trendy v móde, umení či lifestyle. Obzvlášť posledné roky ukazujú, že čoraz viac ľudí sa zameriava na to dobré, čo máme doma. K objavovaniu sveta sa pridalo aj spoznávanie lokálnych tradícií a kultúry, ktorá vie stále prekvapiť a ktorá si zaslúži našu pozornosť aj podporu.

Rovnako sa na to pozerá aj populárny slovenský herec Juraj Bača „Myslím si, že doba ošiaľu za všetkým zahraničným je už dávno za nami a my si začíname uvedomovať, že skutočná kvalita sa častokrát ukrýva práve v našich tradičných, domácich hodnotách." Jedným z domácich klenotov je aj Karpatské brandy, ktoré bolo prvý raz založené do dubových sudov už pred viac ako 50 rokmi a dodnes je tento unikátny nápoj oceňovaný nielen milovníkmi brandy na Slovensku, ale i na mnohých medzinárodných súťažiach. Kvalita slovenského Karpatského sa pretavila aj do mladšieho produktu, ktorým je Karpatské brandy Original, ktoré pre svoju originálnu chuť, vhodnú i na experimentovanie, zaujme mladých, ktorí chcú objavovať nové, no zakladajú si na kvalite.

KBOriginal vyzrieva v dubových sudoch pod stálym dohľadom odborníkov a presviedča o svojej výnimočnosti vôňou po sušenom ovocí s nádychom vanilky a plnou chuťou s karamelovými tónmi.

Teraz sa navyše najmladší člen značky Karpatské brandy predstavuje v úplne novom, modernom dizajne. Etikete s červenými tónmi dominuje zlatá postava rytiera, ktorý je už tradičným symbolom značky, no vďaka efektnej razbe má úplne iný rozmer.

Domáce brandy svetovej kvality predstavuje príležitosť nájsť si cestu k tomuto druhu destilátu a prináša možnosti experimentovania a objavovania. Vďaka svojej vyváženej chuti sa využíva v rôznych drinkoch a miešaných nápojoch. Skúsení fajnšmekri si ho radi vychutnajú samostatne, no hodí sa aj ako doplnok k dobrej káve.

KBOriginal v sebe skĺbi radosť z prvých teplých dní a túžbu po objavovaní nového a nepoznaného. Otvára nové možnosti vo svete brandy a zábavu v podobe rozmanitosti. „Môj drink mi prináša to, čo práve potrebujem. Neriešim, iba vychutnávam,“ dopĺňa Juraj Bača.

NÁŠ TIP: KBOriginal BAZA GREP

Do pripraveného pohára s ľadom vlejte 20 ml bazového sirupu, doplňte 100 ml čerstvej šťavy z červeného grapefruitu (alebo použite 100% grepový džús). Vlejte 60 ml Karpatské brandy Original a na záver dochutíte jemných streknutím čerstvej limetovej šťavy.

