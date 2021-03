Advokátke Mišíkovej sa nepozdávajú dôvody väzby Pčolinského: Rozhodnutie súdu však akceptuje

Advokátka Eva Mišíková akceptuje rozhodnutie sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý zobral obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského do väzby.

Na druhej strane ju prekvapili dôvody väzby. Obhajkyňa to uviedla pre médiá po vyhlásení rozhodnutia. "Samozrejme, že rozhodnutie súdu musím rešpektovať. Sudca uznal obidva dôvody väzby. Pokiaľ ide o dokazovanie, v tomto štádiu to považuje za dôvodné podozrenie. Odôvodnil to tým, že bude potom povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní, aby všetky tie skutočnosti preverili. Konštatoval, že sú tu dve skupiny dôkazov. Ťažisko bolo vo výpovedi Ľudovíta Makóa a Borisa Beňa, čo bolo rozhodujúce," objasnila Mišíková.

Skutočnosti, ktoré aj obhajoba uviedla, budú musieť byť preverené. "Budeme čakať na písomné odôvodnenie. Podali sme sťažnosť voči tomuto uzneseniu o vzatí do väzby," poznamenala. "Môj klient rozhodnutie nijakým spôsobom nekomentoval, zostal v tej istej polohe. Ja som ho upozornila na to, že nedá sa nijakým spôsobom predpokladať, ako súd rozhodne. Je to úvaha sudcu a my sa budeme koncentrovať na odôvodnenie sťažnosti," dodala.

Advokátku prekvapili dôvody väzby, pretože podľa nej pokiaľ by bol na slobode, určite by nemal koho ovplyvňovať. "Pretože je prezidentkou SR postavený mimo výkon služby. Je to osoba bezúhonná, netrestaná," uviedla. Ako dodala, predpokladala dôvod kolúznej väzby, ale dôvod pokračovania v trestnej činnosti nie a to aj vzhľadom na prehlásenie jej klienta vzdať sa funkcie.