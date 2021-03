Muzikant Janda po dvoch operáciách srdca: Správy, ktoré potešia jeho fanúšikov!

Chce sa vrátiť na pódiá. Úspešný český spevák Dalibor Janda (67) má za sebou poriadne náročné časy.

Musel podstúpiť dve operácie srdca a v nemocnici strávil dva týždne. Teraz je však už doma, kde sa snaží špeciálnym spôsobom vrátiť do kondičky, ktorú mal predtým.

Nie je to tak dávno, čo Jandu postihol vážny srdcový problém. Rekonvalescenciu vzal však pevne do svojich vlastných rúk a tvrdo na sebe maká. „Dám si osem kilometrov, meria mi to aj, koľko spálim kalórií, aj tep, tak­že pokúšam sa, aby som bol vo forme,“ odkázal spevák priamo z rotopedu, ktorý sa stal teraz jeho novým parťákom.

„Dúfam, že to všetko zvládate dobre a máte sa v pohode. Ja tu makám, snažím sa, aby som na tie koncerty bol pripravený a aby to všetko fungovalo. Dúfam, že už sa to každú chvíľu bude zlepšovať,“ dodal.