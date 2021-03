Obvineného šéfa SIS Pčolinského eskortovali pred sudcu: Padne kľúčové rozhodnutie

Na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) eskortovali krátko pred 9.30 hodinou obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského.

Na otázku médií, ako vníma svoje zadržanie, nereagoval. Neverejný výsluch pred sudcom pre prípravné konanie Jánom Buvalom je naplánovaný na 10.00 hodinu. Sudca bude rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) stíhať Vladimíra Pčolinského väzobne.

Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby obvineného riaditeľa SIS z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti a z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Prokurátorovi ÚŠP bol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby od vyšetrovateľa v piatok (12.3.).

Advokátka obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského - Eva Mišíková bude argumentovať pred sudcom pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), tak aby jej klient bol prepustený.

Zároveň, aby nebolo vyhovené návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), aby bol Vladimír Pčolinský stíhaný väzobne. "Návrh na vzatie do väzby, mi bol doručený v sobotu (13.3.) niekedy pred 21.00 hodinou večer. Už som nemala možnosť uskutočniť právnu poradu s klientom. Idem tam s tým, aby bol môj klient prepustený. Je tam návrh na kolúzny dôvod väzby. Vzhľadom na osoby, ktoré vypovedajú, tak jednoducho nie je tu ten dôvod väzby. Len musím s klientom hovoriť," povedala obhajkyňa krátko pred vstupom do budovy ŠTS.

Ako ďalej zdôraznila, vyšetrovateľ odmietol poskytnúť alebo uplatniť právo obhajoby o nazretie do spisu bez toho, že by to odôvodnil. Rovnako jej neboli predložené zápisnice svedkov, ktorých vo veci vypočuli a ktorí majú byť aktérmi tohto skutku - bývalého námestníka SIS Borisa Beňa a Ľudovíta M. "Keď som požiadala aby mi boli predložené aspoň tieto zápisnice aby sme sa mohli aspoň pripraviť, tak mi to odmietli bezdôvodne," dodala Mišíková.

Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11.3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40 000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava Kollára. Advokátka Vladimíra Pčolinského Eva Mišíková nevidí ani jeden dôvod na väzobné stíhanie. Podľa nej absentuje aj jeden z materiálnych predpokladov väzby, a to dôvodné podozrenie zo spáchania skutku jej klientom.

Vladimír Pčolinský je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby.