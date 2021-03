PS spustilo anketu, aby odstavilo Matoviča: Koľko Slovákov žiada hlavu premiéra?

Za odchod Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie premiéra hlasovalo na stránke stacilo.uz takmer 30-tisíc ľudí.

Vyplýva to z údajov zverejnených na oficiálnej stránke ankety. Webstránku spustilo začiatkom marca hnutie Progresívne Slovensko (PS) a občania prostredníctvom nej môžu zároveň vyzvať koaličné strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí, aby docielili výmenu premiéra. V opačnom prípade by mali podľa predstaviteľov hnutia zvážiť svoje zotrvanie vo vláde.

„Je rok od nástupu vlády Igora Matoviča. Počas celého tohto obdobia sme svedkami chaosu, hádok a obrovského množstva zlyhaní. Výsledkom nie sú len ekonomické a reputačné škody, ale tisíce mŕtvych a ťažko chorých ľudí, ktorým sa dalo lepším manažmentom zabrániť," píšu na webe členovia hnutia. Hlavným zodpovedným za túto situáciu je podľa nich predseda vlády.

„To on namiesto racionálnych rozhodnutí prichádza so svojimi ,geniálnymi´ nápadmi. To on namiesto prijímania zodpovednosti zvaľuje vinu na všetkých okolo. To on namiesto stmeľovania všetkých iba rozoštváva. Jeho zotrvanie vo funkcii premiéra je už neudržateľné," uviedli predstavitelia PS s tým, že zo „súčasnej katastrofálnej situácie" najviac ťažia Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorí zbierajú podpisy za referendum o predčasných voľbách. „Je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa k moci nevrátili. Preto sme si povedali, že už stačilo," dodalo PS.