Výhody "vovedenia do omylu" si Cibulková vychutnáva naplno: Po návrate z Maldív si užíva slobodu

Koncom februára Slovenskom rezonovala kauza, keď sa bývalá tenistka Dominika Cibulková a jej manžel Michal Navara nechali prednostne zaočkovať v jednej z bratislavských nemocníc.

keď sa pri sprevádzaní osoby v nemocnici iba informovala, kedy bude možnosť zaočkovať sa. Výsledkom toho bolo, že jej jeden zo zdravotníkov prednostne podal očkovaniu látku. Po medializácii sa Dominika rozhodla, že si reputáciu napraví ako dobrovoľníčka pri testovaní.



Krátko po tom, ako sa k Dominike a Michalovi dostala aj potrebná druhá dávka vakcíny si pár zbalil kufre a spolu so svojim synom Jakubkom odišli do ich obľúbenej dovolenkovej destinácie, Maldivy.Krátko po jej návrate pridala na svoju sociálnu sieť fotku, ako si v Bratislave užíva slobodu.Po návrate zo zahraničia tak musia oficiálne začať povinnú karanténu, no pri samoplatcovskom PCR teste sa karanténa okamžitou platnosťou ruší napríklad už po prvom dni.