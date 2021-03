Brunetka ponúka svoje pikantné fotky na internete: Na účte jej mesačne cinkne krásna sumička

Sexi brunetka Alexis má na sociálnych sieťach TikTok a Instagram státisíce fanúšikov. Po príchode pandémie COVID-19 začala mať problém s financiami, a tak sa rozhodla, že vyskúša online platformu OnlyFans. Na účte jej mesačne cinkne krásna sumička!

22-ročná kráska Alexis Griswold Z Los Angeles má na TikToku 473-tisíc sledovateľov a na Instagrame sleduje jej obsah ďalších 207-tisíc fanúšikov. Ako uvádza portál LADbible, v septembri si založila profil na stránke Only Fans, kde za peniaze ponúka svoje pikantné fotky a videá. Behom chvíle získala viac ako 600 predplatiteľov, ktorí si za jej obsah platia 16,99 amerických dolárov mesačne (14,20 eur). Peňazí má na rozdávanie.

„Pomáham rodičom a posielam im peniaze. Som za to skutočne vďačná. Moja rodina ma, našťastie, podporuje. Dôverujú môjmu úsudku a tomu, že ako sa prezentujem, a to ma naozaj podporuje. Som za to skutočne vďačná,“ pochválila sa 22-ročná Alexis, ktorá rodičom pomáha s platením nájomného.

Priznáva, že niektorí jej kamaráti mali voči jej prihláseniu sa do Only Fans pripomienky, avšak ona sa snaží takéto názory nepočúvať. „Only Fans má skutočne zlú povesť, ale mám pocit, že sa to mení s tým, pretože ju ľudia začínajú používať aj na iné veci, ako to bolo pôvodne vnímané. Začalo to skôr ako sexuálna záležitosť a nie ako platforma pre fanúšikov,“ vysvetľuje sexi brunetka.

A ako získať tak veľa fanúšikov, ktorí budú ochotní platiť si obsah? „Stojí to veľa práce. A nie je to práca od deviatej do piatej, kedy vstaneš a niekto ti povie: V tomto čase musíš byť tu. Prácu si musíte menežovať sami a všetko je to len na vás,“ povedala Alexis a jedným dychom dodáva, že k úspechu sa človek nedostane zo dňa na deň, ale treba na ňom dlhodobo pracovať.