Margita odišla z kláštora a zaľúbila sa: Čo jej hovorí František po 70 rokoch, dojíma k slzám

Príbeh ako z románu! Margita (87) a František (90) z Beladíc (okr. Nitra) sú manželmi neuveriteľných 70 rokov, pričom 5. februára oslávili platinovú svadbu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mladá Margita bola najskôr 2 roky v kláštore, až potom stretla Františka a zaľúbila sa. Zobrala si ho za manžela a nikdy to neoľutovala. Dodnes jej niekoľkokrát denne hovorí, ako veľmi ju miluje. Najväčšie ľúbostné príbehy prináša skutočný život. Taký je aj príbeh lásky Margity a Františka.

„Mamina ako 14-ročná išla do kláštora Marianum vo Zvolene za mníšku, kde bola dva roky, no keďže komunisti kláštor zatvorili, vrátila sa domov, pretože ešte nebola vysvätená,“ spomína dcéra páru Eva. Keďže na Hornej Porube nebola práca, Margitini rodičia ju poslali na sezónne práce do Beladíc na školský majetok.

„Chlapci z dediny večer chodili za dievčatami na ubytovňu a, samozrejme, medzi nimi bol môj ocino. Preskočili iskričky a vznikla veľká láska,“ opisuje Eva začiatok vzťahu rodičov. Civilný sobáš sa konal 5. februára 1951 v Hornej Porube, cirkevný sobáš a svadobná hostina so zábavou sa uskutočnili 31. marca 1951.

Mali 8 detí

„Ocko je vyučený stolár a dlhodobo pracoval v Zlatých Moravciach a neskôr v Beladiciach v pridruženej výrobe. Mamina robila na školskom majetku v Beladiciach ako ošetrovateľka jalovíc a dojníc, neskôr v Calexe Zlaté Moravce ako robotníčka a pred dôchodkom v pridruženej výrobe. Napriek pokročilému veku sú stále aktívni, mamina v dôchodkovom veku vypomáhala ako doručovateľka na pošte a doteraz veľmi rada číta knihy, ocino pletie košíky z prútia či pedigu a v rámci možností sa venuje záhradke,“ vraví Eva.

Dodáva, že rodičia sa vždy veľmi ľúbili, no život ľahký nemali. „Ťažko pracovali, svojpomocne si stavali dom, starali sa o osem detí, obrábali vlastnú veľkú záhradu, starali sa o kopec hydiny, ovce, kozy na dvore, včely a zároveň robili na družstevných podieloch. I napriek ťažkej práci a starostlivosti o nás deti nám dali lásku a všetko, čo sme potrebovali,“ hovorí vďačná dcéra.

Treba odpúšťať

Aký má zaľúbený pár recept na šťastné manželstvo? „Recept na šťastný vzťah je odpúšťať jeden druhému a mať sa rád a aj pri búrkach v manželstve vedieť ukormidlovať loď správnym smerom,“ smeje sa čiperná Margita. „Na svojom mužovi si najviac vážim, že ma má rad a každý deň mi povie aspoň miliónkrát, že ma ľúbi,“ prezrádza na Františka neuveriteľnú vec. František sa len smeje. „Ja si ju vážim aj preto, lebo je taká dobrá,“ pohladí milovanú manželku. Obaja sa tešia z toho, že sa im vydarili deti a majú veľkú rodinu - 8 detí, 17 vnúčeniec a 8 pravnúčeniec.

Výročia sobášov