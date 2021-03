Prasklo tajomstvo, o ktorom vedeli iba najbližší: Vlado Voštinár sa pokúsil o útek do zahraničia!

Skúšal, ale utiecť sa mu nepodarilo. Úspešný jojkársky moderátor Vladimír Voštinár (47) je už dlhoročnou televíznou hviezdou, ktorá má na konte mnoho relácií. Nebyť však vyššej moci, o tento talent by sme veľmi ľahko prišli, keďže jeho plány boli úplne iné.

Ako totiž priznal, v minulosti chcel ako mladík emigrovať, aby sa dostal z vtedajšej komunistickej krajiny. Napriek tomu, že sa mu príliš nedarilo, skúšal to rôznymi cestičkami, ktoré boli poriadne tŕnisté.

Vladimír Voštinár už vie, že niektoré veci jednoducho neovplyvní a keď sa majú stať, tak sa stanú. V čase, keď bol mladým a občan Československej socialistickej republiky, nevedel zniesť komunistický režim a chcel emigrovať. „Kúpil som si zájazd do vtedajšej Juhoslávie s výletom do Talianska. Odtiaľ som sa už neplánoval vrátiť. Sestra však mala v tom čase svadbu a prosila ma, aby som jej ju nepokazil. Tak som to zrušil,“ prezradil jojkár Novému Času s tým, že to bol len jeho prvý pokus.

Únik cez les

Plán dostať sa z krajiny tkvel vo Vladovej hlave naďalej, a preto začal plánovať ďalší pokus o útek. „O rok som si kúpil opäť zájazd do Juhoslávie, ale Taliansko bolo vypredané. Tak som chcel zdrhnúť odtiaľ, ale nedarilo sa mi. V prvom pokuse som sa zamotal do skupinky Juhošov, ktorí prechádzali hranicu do Trieste voľne. Lenže ja ako južan nevyzerám, tak ma colníci vymákli - ‚Héj, ukaž pasoš. Nemá víza.‘ - a vrátili ma späť. Tak som chcel skúsiť prejsť do Talianska cez les. Ale chytili ma vojaci. Tých sa mi podarilo pri výsluchu oklamať, že som sa bol iba vyčúrať a zablúdil som. Jasné, že mi neuverili, ale zľutovali sa a s nadávkami ma vyhodili. Ale sľúbili, že to nenahlásia,“ dodal Vlado, ktorý si je vedomý, že keby to urobili, hrozila by mu basa. Viac to už neskúšal a dnes je vďačný, že to dopadlo tak, ako to dopadlo.