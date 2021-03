Americký senát potvrdil Garlanda vo funkcii ministra spravodlivosti: Podporilo ho aj množstvo republikánov

Americký Senát potvrdil v stredu Merricka Garlanda vo funkcii ministra spravodlivosti USA.

Informovala o tom agentúra AP s tým, že Garlanda odobrili vysokým počtom hlasov senátori z oboch politických táborov. Demokrati označili Garlanda, ktorý je sudcom federálneho odvolacieho súdu v metropole Washington, za čestného sudcu, ktorý má vysokú kvalifikáciu na to, aby viedol rezort spravodlivosti po búrlivých štyroch rokoch vlády Donalda Trumpa. Merricka Garlanda ako vhodného na tento post vníma a jeho kvality oceňuje aj množstvo republikánov, všíma si AP. Dodáva, že senátori ho odsúhlasili pomerom hlasov 70:30.

Garland (68) má povesť umierneného liberála. Do pozornosti médií sa najviac dostal v roku 2016 ako nominant bývalého prezidenta USA Baracka Obamu do funkcie sudcu najvyššieho súdu po tom, čo sa tam uvoľnilo jedno miesto po náhlom úmrtí sudcu Antonina Scaliu, ktorý bol známy svojimi striktne konzervatívnymi názormi. Vtedajší líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell však hlasovanie o nominácii Garlanda vtedy zablokoval. Zdôvodnil to pritom tým, že v roku, keď sa majú odohrať voľby, by mal sudcov do najvyššieho súdu nominovať až nový prezident.

Garlanda za nového ministra spravodlivosti v stredajšom hlasovaní celkovo odobrilo okrem 50 demokratov aj 20 republikánov, medzi nimi práve aj zmienený senátor McConnell.