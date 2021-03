Národným ústavom detských chorôb otriasla tragédia: Záhadná smrť technického riaditeľa

Šokujúca tragédia! Technický riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave spáchal v pondelok samovraždu.

Norbert († 35) sa zastrelil legálne držanou zbraňou. Zhrození kamaráti a kolegovia tento zúfalý čin pripisujú šikane. Vedenie nemocnice je na vyjadrenia skúpe. Potom, čo minister zdravotníctva Marek Krajčí minulý rok odvolal generálneho riaditeľa NÚDCH Ladislava Kuželu aj s vedením, zostalo v práci len málo ľudí z pôvodného tímu. „No aj tí v priebehu zopár dní, týždňov či mesiacov svoje pozície opustili,“ prezradil Norbertov blízky priateľ. Dodal, že Norbert ostal a podľa neho sa k mužovi vedenie nesprávalo najlepšie.

„Šlo doslova o mobing zo strany vedúcich pracovníkov,“ povedal zdroj Nového Času s tým, že v deň, keď sa zastrelil, mal dostať zápis do svojej zložky. „Za to, že nevymazal nejakú starú žiadanku! Ale on bol predsa výkonný riaditeľ, nie sekretárka! Šlo však aj o ďalšie veci. Či si cvikol kartu načas, či je na klapke, či sedí v kancelárii,“ opísal priateľ nebohého, ktorý nechce byť menovaný. Jeho slová anonymne potvrdzuje aj ďalší z jeho priateľov a bývalých kolegov.

„Ešte v nedeľu, deň pred tou tragédiou, sa bol bicyklovať. Jednoducho to nevieme spracovať. Nemôžeme to pripísať iba mobingu a bosingu, ale nič iné nám jednoducho nenapadá,“ dodal bývalý kolega. „Je nám nesmierne ľúto každej ľudskej tragédie. Aj vzhľadom na ochranu súkromia pri udalostiach podobného typu vo všeobecnosti uvedené nebudeme bližšie komentovať,“ uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Prípad rieši aj polícia.

„V priebehu utorka sme prijali oznámenie o tele muža bez známok života so strelným zranením, ktoré sa nachádzalo v jednom z bytov na Račianskej ulici,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková s tým, že na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva.