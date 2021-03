Poľská odveta za vyhostenie ich konzula: Rozhodli sa spraviť rovnako tvrdý krok

Poľsko v stredu oznámilo, že sa rozhodlo vyhostiť bieloruského diplomata.

K tomuto odvetnému kroku pristúpilo v reakcii na stredajšie vyhostenie poľského konzula z Bieloruska, informuje agentúra AFP. "V reakcii na nepriateľské a neodôvodnené kroky bieloruských orgánov voči poľskému konzulovi v Breste dnes Poľsko označilo diplomata z Veľvyslanectva Bieloruskej republiky vo Varšave za personu non grata," uviedol na Twitteri námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz. Dodal, že relevantné informácie dostala bieloruská strana v diplomatickej nóte, ktorá jej bola odovzdaná na poľskom ministerstve zahraničných vecí.

Minsk konzula Jerzyho Timofejuka, pôsobiaceho v meste Brest na juhozápade Bieloruska, vyhostil v stredu za jeho účasť na podujatí na pamiatku poľských vojakov, ktorí bojovali proti nemeckej aj sovietskej okupácii, pričom útočili aj na Bielorusov. Podujatie sa konalo 28. februára za účasti zástupcov mimovládnych a mládežníckych organizácií spojených s Poľskom. Stretnutie bolo venované "dňu prekliatych vojakov". Týmto termínom sa v historiografii označujú rôzne protisovietske a antikomunistické odbojové organizácie vytvorené v Poľsku v neskorších fázach druhej svetovej vojny a po jej skončení, ktoré najskôr bojovali proti nacistickým okupantom, no neskôr sa obrátili aj proti sovietskej moci. Často pritom konali násilne voči tým, ktorí neboli Poliaci, a to najmä voči Bielorusom, píše AFP. Ich boj proti sovietskej okupácii trval až do 50. rokov 20 storočia.

Vzťahy medzi Bieloruskom a jeho západným susedom Poľskom sú naštrbené od vlaňajšieho augusta, keď vypukli protesty proti spornému výsledku prezidentských volieb, podľa ktorého opäť zvíťazil dlhoročný bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko. Poľsko po týchto voľbách prichýlilo na svojom území viacerých bieloruských aktivistov, ktorí utiekli zo svojej vlasti, aby sa vyhli tvrdým zásahom úradov proti opozícii.